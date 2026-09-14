Hallan a Shaira, la sexta víctima del edificio colapsado

Equipos de rescate hallaron ayer sin vida a Shaira, la niña boliviana de siete años, quien se convirtió en la sexta víctima mortal del colapso de un edificio que cayó sobre la vivienda de una familia boliviana durante la madrugada del sábado en São Paulo, Brasil, según Abi.



La información fue confirmada por el agente consular del Consulado General de Bolivia en São Paulo, Pablo Esteban Araoz Ortiz, quien comunicó el hallazgo durante una entrevista con medios estatales.



“Acaban de encontrarla”, informó Araoz al referirse a la niña, cuyo cuerpo fue localizado entre los escombros de la vivienda afectada por el desplome del edificio.



Con el hallazgo de Shaira, los seis integrantes de la familia boliviana que habitaba la vivienda ya fueron encontrados, por lo que las labores de rescate permitieron localizar a todos los miembros.



Sin embargo, los equipos de emergencia mantienen las tareas de búsqueda y remoción de escombros para establecer si había otras personas en el lugar al momento del colapso, principalmente en sectores como el patio o en el propio edificio que se desplomó.



El funcionario consular explicó que las autoridades bolivianas realizan las gestiones para la identificación de los cuerpos mediante los procedimientos establecidos en Brasil.



La Policía de Sao Paulo aprehendió al presunto propietario del edificio de varios pisos que colapsó durante la madrugada del sábado y cayó sobre la vivienda de una familia boliviana.