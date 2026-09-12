YPFB Logística detecta manipulación ilegal en una cisterna de diésel y activa protocolos de seguridad

Personal de YPFB Logística S.A. identificó el 11 de septiembre una alteración estructural y una presunta adulteración de producto en un camión cisterna de color rojo, con placa de control 3135-XUA, durante la recepción de diésel en la Planta Logística de YPFB, ubicada en la avenida Final Siglo XX, zona Sud de Cochabamba. El conductor, Néstor Flores Choquehuanca, fue aprehendido y el caso quedó a cargo de la FELCC.

El vehículo ingresó a la planta para descargar combustible. En la tercera descarga, el personal técnico advirtió un comportamiento irregular del chofer. Al verificar el tanque, el cuarto compartimento permanecía lleno pese a que la válvula de salida estaba abierta y no se registraba vaciado.

La inspección técnica posterior reveló tres irregularidades graves:

• Una tubería metálica adaptada a una salida lateral en la tapa de la escotilla, dispuesta para simular que el tanque estaba lleno y ocultar el vaciado real.

• Un corte en el compartimento, sellado con masilla de secado rápido, con riesgo de fuga o derrame.

• Un orificio oculto junto a la tapa, por el que el conductor introducía la mano para manipular el sistema interno de tuberías.

Se convocó de emergencia a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Al medir los tanques de recepción no se constató, en un primer momento, merma de combustible; sí se evidenció una alteración grave de la calidad. El contenido de agua en el tanque de planta subió de 25 a 44 milímetros, equivalente al ingreso irregular de entre 5.800 y 6.000 litros de agua al sistema de almacenamiento.

El área de Seguridad, Medio Ambiente y Salud, junto con el equipo de Logística, activó los protocolos institucionales. Como medida de custodia, se retuvieron de forma preventiva dos teléfonos móviles del conductor para entregarlos como evidencia.

El presidente ejecutivo de YPFB, Sebastián Daroca Oller, instruyó de inmediato al Departamento Legal presentar la denuncia ante el Ministerio Público. Según el Formulario Único de Denuncias (código 301103012602518), registrado el 12 de septiembre a las 04:19 ante la FELCC Cochabamba como acción directa, personal técnico de planta —el Sr. Bequer Soto Cruz y la Ing. Fabiana Latapia— reportó las modificaciones internas del tanque y el incremento de agua detectado en la fiscalización final de la recepción. El conductor, titular de la licencia 6743308, categoría “C”, fue aprehendido a las 19:35, con lectura de derechos y garantías. A las 22:35, personal de la FELCC se constituyó en el lugar y asumió el caso. El camión cisterna fue secuestrado y quedó bajo custodia oficial.

El proceso se inicia por los presuntos delitos de manipulación ilegal, riesgo ambiental y adulteración de carburantes. YPFB Logística realiza una auditoría completa de la calidad del tanque afectado para resguardar la integridad operativa de la planta.