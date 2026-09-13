Hallan sin vida a niña boliviana entre los escombros del edificio que cayó en Brasil

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Publicado el 13/09/2026 a las 19h08
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Fue hallada la sexta víctima del derrumbe de un edificio en Brasil. Una niña de 7 años, identificada como Shaira fue hallada entre los escombros luego de que una construcción cayera sobre una vivienda habitada por ciudadanos bolivianos. Así lo confirmó el Consulado General de Bolivia en Sao Paulo, Pablo Araoz.

Con el hallazgo de la menor, los seis integrantes de la familia boliviana que habitaba en la vivienda ya fueron encontrados. Sin embargo, los equipos de emergencia mantienen la búsqueda y remoción de escombro para estableces si había otras personas en el lugar al momento del colapso.

El funcionario consular dijo que las autoridades bolivianas están realizando las gestiones correspondientes para la identificación de los cuerpos mediante los procedimientos establecidos en Brasil.

"Previamente tenemos un protocolo aquí en Brasil, hacer la identificación del cuerpo de acuerdo al estado que se haya encontrado", explicó Araoz, al señalar que se coordinará con las instituciones correspondientes para realizar las verificaciones, entre ellas la identificación mediante huellas dactilares.

Araoz también informó que la policía de Sao Paulo aprehendió al presunto propietario del edificio colapsado y que, ya tenía suspendido el permiso de construcción por varias irregularidades.

La madrugada del sábado, un edificio en construcción de 12 pisos cayó encima de una casa en la que vivía una familia de ciudadanos bolivianos. El hecho sucedió en el barrio de Penha, uno de los más tradicionales y humildes al este de la ciudad.

 

 

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