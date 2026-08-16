Destruyen cuatro fábricas móviles de pasta base de cocaína en el trópico de Cochabamba

Cuatro fábricas móviles de pasta base de cocaína, ubicadas en el municipio de Puerto Villarroel, provincia Carrasco, del departamento de Cochabamba, fueron destruidas e incineradas.

Durante el operativo, el personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) encontró además sustancias químicas controladas sólidas y líquidas utilizadas en el proceso de elaboración.

En total, la fuerza antidrogas intervino cuatro fábricas móviles de elaboración de pasta base de cocaína, 810 litros de agua rica y sustancias químicas controladas sólidas y líquidas.

Con estas intervenciones, la FELCN recordó que continúa con los operativos de interdicción permanente para combatir el narcotráfico en diferentes partes de país para proteger a la sociedad boliviana.