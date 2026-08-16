Destruyen cuatro fábricas móviles de pasta base de cocaína en el trópico de Cochabamba

Seguridad
ABI
Publicado el 16/08/2026 a las 13h08
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Cuatro fábricas móviles de pasta base de cocaína, ubicadas en el municipio de Puerto Villarroel, provincia Carrasco, del departamento de Cochabamba, fueron destruidas e incineradas.

Durante el operativo, el personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) encontró además sustancias químicas controladas sólidas y líquidas utilizadas en el proceso de elaboración.

En total, la fuerza antidrogas intervino cuatro fábricas móviles de elaboración de pasta base de cocaína, 810 litros de agua rica y sustancias químicas controladas sólidas y líquidas.

Con estas intervenciones, la FELCN recordó que continúa con los operativos de interdicción permanente para combatir el narcotráfico en diferentes partes de país para proteger a la sociedad boliviana.

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