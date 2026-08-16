Los Tiempos presente en Urkupiña
Los Tiempos, presente en la Entrada de la Virgen de Urkupiña. Aunque, el periódico refleja la festividad desde hace muchos años, década del 70’, por primera vez este 2026 contó con un punto fijo de transmisión en la ruta de la entrada.
Con el fin de que la gran entrada llegue a Cochabamba, Bolivia y el mundo, el director de Comunicación de la Alcaldía de Quillacollo, Antonio Alanes, impulsó la transmisión a través de canales de televisión y plataformas digitales. El alcalde de Quillacollo, Luis Santa Cruz Torrico, valoró el trabajo de los medios.
La transmisión de Los Tiempos se difundió además a través de los medios del Grupo Multimedia, La Prensa y El Alteño.
En esta ocasión, se contó además con la presencia del destacado periodista quillacolleño, Walter Gonzales.