Los Tiempos presente en Urkupiña

El presidente Rodrigo Paz participará este sábado en la misa central de la festividad de la Virgen de Urkupiña, que se celebrará a las 11.00 en el atrio del templo de San Ildefonso, en Quillacollo,... Ver más Presidente Rodrigo Paz participará este sábado en la misa central de la Virgen de Urkupiña

Se lleva adelante la miss central de Urkupiña en el atrio del templo San Ildefonso con la presencia de autoridades y devotos. Los Tiempos presente. Ver más EN VIVO I Misa central de Urkupiña 2026

Desde cerca del mediodía, miles de devotos demuestran con sus danzas la fe que tiene en la Virgen de Urkupiña, en un desfile folclórico que se prolongará hasta la noche de este viernes, Los Tiempos... Ver más Quillacollo brilla con la Entrada de Urkupiña 2026