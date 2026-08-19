Nieve y lluvia sorprenden a Cochabamba, calles se inundan en Quillacollo

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 19/08/2026 a las 8h43
ESCUCHA LA NOTICIA

Las lluvias y nevadas registradas ayer sorprendieron a distintos municipios de Cochabamba y dejaron carreteras afectadas, ríos con un fuerte incremento de caudal y comunidades en alerta. La nevada complicó la circulación hacia el occidente y oriente, mientras que en Colomi varias comunidades reportaron desbordes, viviendas afectadas y daños en cultivos.

La intensa nevada cubrió sectores de Waqanki, San Isidro y Confital, dejando la carretera resbaladiza y dificultando el paso de buses y vehículos de alto tonelaje. Varios conductores tuvieron que reducir la velocidad, mientras otros optaron por detenerse o retornar ante el riesgo de continuar el viaje.

Del mismo modo, en Tiraque, reportaron que algunas comunidades quedaron cubiertas de nieve.

La Terminal de Buses de Cochabamba suspendió las salidas hacia La Paz, Oruro, Potosí y Tarija. También se suspendieron los viajes a Santa Cruz por la carretera nueva, la ruta antigua permaneció habilitada.

La nevada también fue reportada en áreas altas de Sayari, Arque, Tacaparí y Bolívar.

La Administradora Boliviana de Caminos recomendó evitar los sectores afectados y extremar las medidas de seguridad ante la presencia de nieve, hielo y baja visibilidad.

Colomi, entre agua y nieve

En el municipio de Colomi, el incremento del caudal de los ríos Colomi, Pucara y Santa Bárbara provocó desbordes que afectaron viviendas, caminos y cultivos.

El alcalde Grobert Nogales reportó desde la madrugada de ayer los desbordes y pidió apoyo al Gobierno Departamental para atender la emergencia y evaluar los daños.

El exsubcentral de Pucara de Colomi, Guido Zurita, describió la situación como crítica. “La gente está mojada, la gente está aislada, las casas inundadas, no sabemos qué vamos a hacer”, relató. Según, reporte preliminar, unas 70 viviendas fueron afectadas y más de 100 hectáreas de cultivos resultaron dañadas. También se reportaron cortes de energía por la caída de postes y dificultades de comunicación.

La Gobernación, mediante el Sedcam, comunicó que desplazó personal técnico a Colomi. Asimismo, la directora Lizbeth Camacho informó sobre el desborde en la comunidad de Aguirre, su centro poblado y las vías de acceso. Además, señaló que la falta de combustible limita la movilización de maquinaria pesada.

En Quillacollo, las lluvias provocaron inundaciones en varias calles y dificultaron el paso de peatones y conductores. Vecinos pidieron trabajos de limpieza y mejoras en el sistema de drenaje. La Alcaldía informó que intensificó la limpieza de canales, cunetas, cuencas, ríos, sumideros y sistemas de drenaje.

Pronóstico

El director departamental del Senamhi, Erick Sossa prevé que la zona andina mantenga temperaturas mínimas de entre -1 y 0 grados y máximas de entre 12 y 14 grados hasta el viernes. Las precipitaciones disminuirán hacia el jueves y viernes. En los valles se esperan mínimas de entre 9 y 11 grados y máximas de 22 a 25 grados.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más compartido

1
Detienen a Fernando Cerimedo en el caso del intento de asesinato de Nadia Beller
2
"Intentaron silenciarme": Nadia Beller apunta a Fernando Cerimedo por el ataque a tiros en Santa Cruz
3
Trump amenaza con bombardear a Omán si se interpone en sus planes
4
"Me ahorcó": Beller afirma que fue víctima de violencia por parte Cerimedo
5
Decreto que reorganiza el Gabinete reduce viceministerios a direcciones

Más en Cochabamba

18/08/2026
Denuncian intento de “golpe municipal” después de fallas y apagón en Urkupiña
La concejal Leydi Santos denunció ayer que algunas autoridades del Legislativo municipal impulsan presuntamente la suspensión del alcalde Luis Santa Cruz por...
Ver más
18/08/2026
Colcapirhua aplica un nuevo sistema de recojo diferenciado de basura
La Alcaldía de Colcapirhua comenzó a aplicar ayer un nuevo sistema de recolección diferenciada de residuos sólidos.
Ver más
La concejal Leydi Santos denunció este lunes que algunas autoridades legislativas del Concejo Municipal de Quillacollo buscan suspender al alcalde Luis Santa Cruz por los problemas, como apagones, en...
Ver más
17/08/2026
Concejal Santos denuncia intento de "golpe municipal" en Quillacollo
Ayer se vivió una de las jornadas más emotivas y significativas de la festividad de la Virgen de Urkupiña.
Ver más
17/08/2026
Muestras de devoción a la virgen en el Calvario
Una de las tradiciones más características del Calvario de Urkupiña es la extracción simbólica de piedras del cerro de Cota.
Ver más
17/08/2026
Piedras del cerro de Cota, simbolizan la esperanza y la fe de los devotos
Ante el incendio registrado hace una semana en la Feria Barrio Lindo en Santa Cruz, la Alcaldía de Cochabamba y representantes de al menos 150 asociaciones de comerciantes coordinaron nuevas medidas...
Ver más
17/08/2026
Alcaldía y comerciantes reforzarán prevención de incendios en mercados
En Portada
18/08/2026 Seguridad
Beller teme por su vida y denuncia corrupción en el Gobierno
“Es muy fácil entrar al hospital. Quiero que sepan que solamente me pusieron una escolta mujer y que la gente entra y sale y no les hacen la más mínima...
vista
18/08/2026 País
Nevadas afectan vías en cuatro departamentos
Cierres temporales, restricciones y medidas para prevenir accidentes fueron dispuestos por la ABC, en una decena de carreteras.
vista
18/08/2026 Seguridad
Mariaca: atentado contra Nadia Beller se investiga por tentativa de feminicidio
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca Montenegro, informó que la Comisión de Fiscales que investiga el atentado con arma de fuego cometido en contra de...
vista
18/08/2026 País
Paz se declara “consternado” por ataque a Nadia Beller
“He instruido a las autoridades pertinentes que se realice una investigación profunda, transparente y exhaustiva, hasta esclarecer completamente lo sucedido”,...
vista
18/08/2026 Seguridad
El TSJ instruye celeridad en el caso Beller
“Ante la solicitud que ha realizado la víctima y amiga, Nadia Beller, de que el caso no sea declarado en reserva, se le está instruyendo también al juez (…)...
vista
18/08/2026 Seguridad
"Intentaron silenciarme": Nadia Beller apunta a Fernando Cerimedo por el ataque a tiros en Santa Cruz
La abogada y activista política boliviana Nadia Beller sobrevivió a un intento de asesinato tras recibir tres impactos de bala. Rompió el silencio apuntando...
vista
Actualidad
Las lluvias y nevadas registradas ayer sorprendieron a distintos municipios de Cochabamba y dejaron carreteras...
Ver más
19/08/2026 Cochabamba
Nieve y lluvia sorprenden a Cochabamba, calles se inundan en Quillacollo
Los  departamentos de Potosí, Oruro,  La Paz , Cochabamba y Tarija  fueron afectados  ayer  con una intensa nevada que...
Ver más
19/08/2026 País
Nevadas en occidente cierran vías, aíslan familias y arriesgan ganado
La abogada y activista Nadia Beller acusó al asesor argentino del presidente Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo, de...
Ver más
19/08/2026 Seguridad
Beller denuncia a la esposa y al entorno de Rodrigo Paz de actos de corrupción
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó ayer que, después de la toma de declaraciones al asesor del...
Ver más
19/08/2026 Seguridad
Aprehenden al asesor de Rodrigo Paz por intento de feminicidio contra Beller
Deportes
Sin margen para el error, Bolívar visitará hoy a Sao Paulo, de Brasil, en el encuentro de vuelta de octavos de final de...
Ver más
18/08/2026 Fútbol
Bolívar ante Sao Paulo, una misión imposible por el pase a cuartos de Copa Sudamericana
San Antonio pasará a representar a todo el trópico de Cochabamba y para ello volverá a jugar en esa región y cambiará...
Ver más
17/08/2026 Fútbol
San Antonio de Bulo Bulo se agranda, ahora representará a todo el trópico
Bolivia tiene una nueva campeona de América. La deportista Laura Flores conquistó la medalla de oro en el Campeonato...
Ver más
16/08/2026 Multideportivo
La boliviana Laura Flores gana la medalla de oro en el Panamericano de Kickboxing
Ni el frío intenso del altiplano apagó la fiesta en Tiwanaku. Ayer, el templo de Kalasasaya se convirtió en el corazón...
Ver más
13/08/2026 Multideportivo
El fuego suramericano es encendido en Tiwabaku para los Juegos de Santa Fe 2026
Tendencias
Ingenieros de inteligencia artificial (IA) y analistas de datos se han convertido en las profesiones más solicitadas...
Ver más
18/08/2026 Tecnología
Ingenieros de IA y analistas de datos, las profesiones que más se necesitan hoy
Bolivia conmemoró sus 201 años de independencia en medio de un escenario político y social profundamente complejo.
Ver más
16/08/2026 Interesante
Miroslava Fernández analiza el rumbo de Bolivia en Pódcast Los Tiempos
El estudio, publicado en la revista BMC Medicine, analizó durante ocho años los hábitos de 59.000 adultos del Reino...
Ver más
13/08/2026 Salud
Cómo la intensidad y el tipo de ejercicio influyen en la prevención del cáncer
En medio del atardecer se hizo la noche. Un eclipse solar sumió ayer en la oscuridad desde los confines del Ártico ruso...
Ver más
13/08/2026 Interesante
Eclipse solar regala a millones de europeos una fugaz noche
Doble Click
La réplica de los dos galardones conquistados en Chile se produjo en Perú, en la trigésima versión del Festival...
Ver más
18/08/2026 Cine
Tras ganar dos títulos en Perú, “La hija cóndor” suma 31 estrellas
La muestra exhibirá durante 15 días la obra del ganador del Concurso Municipal de Artes Plásticas "Salón Municipal 14...
Ver más
17/08/2026 Cultura
Gilmer Rojas expone en el ‘Gíldaro Antezana’
El pianista germano llega por primera vez con el propósito de conquistar al público cochabambino. Mientras Anima Cantis...
Ver más
17/08/2026 Cultura
Agenda: El pianista Marcus Schinkel y Anima Cantis destacan en la cartelera
Este sábado 22 de agosto, el Ensamble Orquestal Anima Cantis presenta su segunda temporada de conciertos 2026, con el...
Ver más
17/08/2026 Cultura
Ensamble Anima Cantis estrena el concierto para Piano y Orquesta Op. 28