Nieve y lluvia sorprenden a Cochabamba, calles se inundan en Quillacollo

Las lluvias y nevadas registradas ayer sorprendieron a distintos municipios de Cochabamba y dejaron carreteras afectadas, ríos con un fuerte incremento de caudal y comunidades en alerta. La nevada complicó la circulación hacia el occidente y oriente, mientras que en Colomi varias comunidades reportaron desbordes, viviendas afectadas y daños en cultivos.

La intensa nevada cubrió sectores de Waqanki, San Isidro y Confital, dejando la carretera resbaladiza y dificultando el paso de buses y vehículos de alto tonelaje. Varios conductores tuvieron que reducir la velocidad, mientras otros optaron por detenerse o retornar ante el riesgo de continuar el viaje.

Del mismo modo, en Tiraque, reportaron que algunas comunidades quedaron cubiertas de nieve.

La Terminal de Buses de Cochabamba suspendió las salidas hacia La Paz, Oruro, Potosí y Tarija. También se suspendieron los viajes a Santa Cruz por la carretera nueva, la ruta antigua permaneció habilitada.

La nevada también fue reportada en áreas altas de Sayari, Arque, Tacaparí y Bolívar.

La Administradora Boliviana de Caminos recomendó evitar los sectores afectados y extremar las medidas de seguridad ante la presencia de nieve, hielo y baja visibilidad.

Colomi, entre agua y nieve

En el municipio de Colomi, el incremento del caudal de los ríos Colomi, Pucara y Santa Bárbara provocó desbordes que afectaron viviendas, caminos y cultivos.

El alcalde Grobert Nogales reportó desde la madrugada de ayer los desbordes y pidió apoyo al Gobierno Departamental para atender la emergencia y evaluar los daños.

El exsubcentral de Pucara de Colomi, Guido Zurita, describió la situación como crítica. “La gente está mojada, la gente está aislada, las casas inundadas, no sabemos qué vamos a hacer”, relató. Según, reporte preliminar, unas 70 viviendas fueron afectadas y más de 100 hectáreas de cultivos resultaron dañadas. También se reportaron cortes de energía por la caída de postes y dificultades de comunicación.

La Gobernación, mediante el Sedcam, comunicó que desplazó personal técnico a Colomi. Asimismo, la directora Lizbeth Camacho informó sobre el desborde en la comunidad de Aguirre, su centro poblado y las vías de acceso. Además, señaló que la falta de combustible limita la movilización de maquinaria pesada.

En Quillacollo, las lluvias provocaron inundaciones en varias calles y dificultaron el paso de peatones y conductores. Vecinos pidieron trabajos de limpieza y mejoras en el sistema de drenaje. La Alcaldía informó que intensificó la limpieza de canales, cunetas, cuencas, ríos, sumideros y sistemas de drenaje.

Pronóstico

El director departamental del Senamhi, Erick Sossa prevé que la zona andina mantenga temperaturas mínimas de entre -1 y 0 grados y máximas de entre 12 y 14 grados hasta el viernes. Las precipitaciones disminuirán hacia el jueves y viernes. En los valles se esperan mínimas de entre 9 y 11 grados y máximas de 22 a 25 grados.