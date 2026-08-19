Bolívar se elimina en los octavos de final de la Copa Sudamericana en Brasil

El Bolívar quedó eliminado de los octavos de final de la Copa Sudamericana después de perder por 3-1 ayer ante Sao Paulo en el partido de revancha de esa ronda que se jugó en el estadio Morumbí, de la ciudad de Sao Paulo, Brasil.

Fue superior el conjunto local a lo largo del compromiso, aunque el equipo boliviano tuvo algunas llegadas sobre la portería rival, pero le faltó contundencia.

El entrenador Alejandro Restrepo hizo varios apuntes en una libreta de jugadas puntuales para corregirlas, pero sus ideas no surtieron efecto porque el local se quedó con la victoria, gracias, en principio, a un gol de Luciano a los 18 minutos.

En tal sentido, el cuadro académico no aguantó mucho y cedió en la primera parte del cotejo, aunque tuvo el tiempo suficiente para recuperarse, pero solamente en un par de ocasiones en ambas etapas pudo inquietar a Sao Paulo.

La defensa de Bolívar tuvo falencias, porque cuando el local atacó de contragolpe, incluso con el tiempo necesario para posicionarse y tomar marcas, no pudo contener a los rivales.

Juego

Patricio Rodríguez fue el principal factor de desequilibrio del medio para adelante y Dairon Asprilla fue el atacante que más inquietó en el área rival, justamente en una jugada combinada entre ambos llegó el gol del empate de Bolívar, el argentino dio una asistencia y el colombiano anotó con un remate desde fuera del área a los 61’.

Pero la reacción de Sao Paulo no demoró y convirtió el gol del desequilibrio en el momento preciso, fue de penal a los 68’, luego de una mano del defensor central Santiago Echeverría.

Si bien los jugadores de Bolívar se dieron ánimos para buscar otro tanto, fue el local el que generó más opciones y selló su triunfo con un gol de cabeza de Sabino, a los 76’, tras un tiro de esquina.

Pese a que Bolívar demostró que puede dar lucha en el exterior por su ataque, en la defensa volvió a mostrar falencias que pagó con una derrota, muy dolorosa porque fue su eliminación.

En el partido de ida fue empate 1-1 en La Paz, por lo que con su victoria en la revancha Sao Paulo consiguió el pase.

Con Bolívar fuera de la Copa Sudamericana, ya no hay equipos bolivianos en competencia internacional en esta temporada.

El equipo paceño apostó fuerte para esta edición del torneo, sus refuerzos respondieron, pero se despidió en octavos de final.