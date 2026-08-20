Atractiva cartelera para festejar el Día Mundial del Folklore

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 20/08/2026 a las 8h42
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Una cartelera atractiva presenta la celebración del Día Mundial del Folklore que prepara el departamento de cultura de la alcaldía de Cochabamba para este viernes a partir de las 18:30 en la plaza de Las Banderas.

Ayer, el director de cultura de la comuna cochabambina, Edson Ontiveros, explicó que la conmemoración se desarrollará un día antes de la fecha originalmente establecida, con una serie de actividades que comenzarán a las 18:30 en la plaza de Las Banderas.

Tras la actuación de tres intérpretes, está prevista la inauguración del evento cultural que estará a cargo del alcal de de Cochabamba Manfred Reyes Villa, para luego continuar con el programa establecido hasta las 21:25, tiempo en que se prevé bajar el telón del espectáculo.

Alfredo Coca, Aires de Mi Llajta, Salay Bolivia, la banda Municipal, entre otros, animarán la velada artística.

Cada 22 de agosto se conmemora el Día Mundial del Folklore, una fecha proclamada por la Unesco en 1960 con el objetivo de preservar, difundir y valorar las tradiciones populares que forman parte del patrimonio inmaterial de la humanidad.

La fecha está vinculada a la aparición del término folklore, utilizado por primera vez por el británico William John Thoms en 1846 para referirse al conocimiento y las tradiciones populares.

El día también está asociado al Primer Congreso Internacional de Folklore realizado en Buenos Aires en 1960, instancia que reunió a representantes de distintos países y estableció el 22 de agosto como jornada de celebración del folklore.

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