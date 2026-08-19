ATiTeCuento interpreta “Detrás de las sombras” en la Alianza Francesa

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 19/08/2026 a las 8h52
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El grupo ATiTeCuento pondrá en escena la obra “Detrás de las sombras” en el auditorio de la Alianza Francesa de Cochabamba. El espectáculo levanta telón a las 19:30 de este viernes.

“Detrás de la sombras” es un espectáculo de narración oral escénica, es una rama del teatro, pero que aborda a la narración desde la justificación de quienes relatan y quienes escuchan.

José Marcelo Revollo, integrante del elenco ATiTeCuento, explicó que en esta ocasión se desplegarán cuentos que tienen una parte que se cuenta, y otra que permanecen en la sombra. “Muchas veces suelen ser odios, rencores, recuerdos turbios, cosas violentas u otros sucesos que habitan en los protagonistas de cada cuento”, dijo.

Revollo comentó que ATiTeCuento mensualmente presenta diversas temáticas en el espacio Vino al Cuento, promocionado por la Alianza Francesa de Cochabamba, con le propósito de afianzar el vínculo cultural entre Francia y Bolivia.

El grupo que desgliega el espectáculo está conformado por: Pamela Gutiérrez, Ana Balletta y José Marcelo Revollo. Es un grupo creado en 2015 y actualmente viene organizando la décima versión del Festival Internacional de Narración Oral “A ti te cuento”, que se celebrará en Cochabamba del 12 al 17 de octubre de este año. El grupo comenzó sus actividades en la escuela de naración Hecho Cuento y después cambiaron a ATiTeCuento en la temporada 2015.

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