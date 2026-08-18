Tras ganar dos títulos en Perú, “La hija cóndor” suma 31 estrellas

Cine
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 18/08/2026 a las 9h07
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La réplica de los dos galardones conquistados en Chile se produjo en Perú, en la trigésima versión del Festival Internacional de Cine Lima 2026. Así es, el filme boliviano “La hija cóndor” sumó dos estrellas más a su palmarés, alcanzando a 31 en total en el contexto internacional.

El filme del cineasta cochabambino Álvaro Olmos Torrico ganó el Premio Especial del Jurado y Mención Honrosa de Fotografía para Nicolás Wong.

La producción boliviana, hablada en quechua, sigue los sueños y conflictos de una adolescente que vive en una comunidad andina.

“Estamos muy felices por la obtención de los dos premios, ya que la película es una coproducción con Perú; también por Nico, quien recibió una mención especial por el trabajo majestuoso que llevó adelante en el desarrollo de la película”, comentó Álvaro Olmos.

El director de cine boliviano comentó que el festival limeño se caracteriza por congregar a filmes de jerarquía, por lo que coronar con dos premios su presencia en el evento llena de satisfacción al grupo que forma parte de la cinta, cuyo estreno en París, Francia, está previsto para mañana.

“Es importante que la voz del cine boliviano se escuche en el auditorio que se encontraba repleto; hablamos sobre la situación de la cultura en Bolivia, que no tiene un ministerio de Cultura “, puntualizó Olmos.

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