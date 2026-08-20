Nevadas y riadas golpean a Cochabamba y dejan daños en 13 municipios

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 20/08/2026 a las 8h30
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Las intensas nevadas, heladas y lluvias registradas en los últimos días afectan a distintos municipios de Cochabamba y obligaron a las autoridades a desplegar maquinaria y equipos técnicos para atender las emergencias. La Gobernación reportó afectaciones por nevadas en 10 municipios y por riadas en otras regiones, además de desbordes e inundaciones en zonas de Quillacollo, Capinota y el Trópico.

El secretario departamental de Medio Ambiente y Recursos Hídricos, Óscar Céspedes, informó que la situación más crítica se concentra en Cocapata, donde 26 comunidades y unas 945 familias resultaron afectadas por la nevada. Un reporte técnico preliminar señala que más de 12.199 cabezas de ganado camélido fueron afectadas y que alrededor de mil animales ya habrían muerto. La cifra aún está en evaluación debido a que varios caminos permanecen cubiertos por la nieve y dificultan el ingreso de las brigadas.

Cocapata

El asesor del Concejo Municipal de Cocapata, César García, informó que el municipio se encamina a declarar desastre municipal, después de recibir los informes técnicos, legales y financieros enviados por el Ejecutivo municipal. La medida permitirá gestionar recursos y asistencia ante la Gobernación y Defensa Civil.

García señaló que el daño económico preliminar supera los Bs 177 mil, aunque advirtió que el monto puede aumentar debido a que la falta de alimento continúa afectando al ganado. En las cinco regiones de Cocapata también se reportaron daños en la producción agrícola de los valles, en caminos y puentes de las zonas bajas.

Pobladores de las comunidades Huaripucara y Corralpampa, en las alturas de Tiquipaya, pidieron ayuda para evitar la muerte de sus animales. Reportaron una acumulación de nieve de entre 40 y 60 centímetros y señalaron que unas 78 familias están afectadas. Según los comunarios, ambas comunidades concentran cerca de 11 mil cabezas de camélidos, además de ovinos.

En Colomi, las lluvias intensas combinadas con las nevadas provocaron la crecida y desborde de ríos. Céspedes informó que el municipio se declaró en desastre y que se identificaron siete puentes destruidos, tres viviendas desplomadas y daños en cultivos de papa, haba y avena. También se registraron afectaciones al ganado y a caminos.

En la comunidad de Pucara, los comunarios reportaron el ingreso de agua a algunas viviendas y daños en postes de electricidad.

En tanto, la crecida del río en Carmen Pampa, Cocapata, provocó el colapso y arrastre de un puente, dejando a los pobladores con dificultades de transitabilidad.

La Gobernación también informó que continúa la evaluación de daños en Tapacarí, Bolívar, Tacopaya, Arque, Capinota, Ayopaya, Morochata y otras zonas afectadas por las nevadas. En Tapacarí ya se reportó la pérdida de crías de ovinos.

La emergencia se mantiene mientras las autoridades buscan habilitar los accesos y cuantificar las pérdidas para definir nuevas medidas de asistencia.

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