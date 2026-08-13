Balacera de San Ignacio se debe a pugna entre mafias brasileñas

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 13/08/2026 a las 8h47
ESCUCHA LA NOTICIA

La balacera de la  noche del martes en San Ignacio de Velasco, Santa Cruz, fue producto de un enfrentamiento entre presuntas facciones criminales brasileñas vinculadas al Primer Comando de la Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV), informó ayer  el comandante general de la Policía, Mirko Sokol.

El hecho ocurrió cerca de las 23:00, cuando dos ciudadanos brasileños llegaron a bordo de una motocicleta hasta inmediaciones de un inmueble y comenzaron a disparar contra un grupo de personas.

Bolivianos aprehendidos

Según el comandante de la Policía, los atacados respondieron con armas de fuego, entre ellas un fusil de grueso calibre, lo que derivó en un intercambio de disparos. Tras el enfrentamiento, los dos ciudadanos brasileños huyeron del lugar.

“Ha habido un hecho violento donde habría sido un enfrentamiento entre las dos facciones que han estado generando violencia en el país, que es PCC y Comando Vermelho”, explicó Sokol a los medios.

La Policía activó operativos de búsqueda y controles en las rutas de salida de San Ignacio de Velasco, en el marco del denominado “Plan Z”, y logró la aprehensión de cuatro ciudadanos bolivianos.

Entre los aprehendidos está un adolescente de 15 años, quien fue encontrado en posesión de un arma calibre 38. Los otros implicados son tres hombres de 26, 22 y 20 años, quienes presuntamente estarían vinculados con una de las facciones enfrentadas.

Durante los operativos, los efectivos policiales también secuestraron armamento, entre este un fusil utilizado durante el intercambio de disparos y otras armas de fuego.

Según la investigación preliminar, uno de los aprehendidos habría sido enviado para recuperar el fusil, que posteriormente fue encontrado oculto en un lote baldío.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más compartido

1
Manfred presenta resultados de 100 días, la base de su gestión en Cochabamba
2
Bolívar empata en casa ante Sao Paulo por la Sudamericana
3
Tiwanaku: Encendieron la antorcha suramericana rumbo a Santa Fe 2026
4
Ley de Inversiones busca atraer capital extranjero y crea nuevos incentivos
5
Paz sobre Ley de Inversiones: "No importa si es de izquierda o derecha, que el dólar genere empleo"

Más en Seguridad

12/08/2026
Tiroteo en San Ignacio habría sido entre bandas criminales brasileñas
Eso presume el comandante general de la Policía Boliviana. Hay cuatro aprehendidos, todos bolivianos y jóvenes, uno de ellos tiene 16 años.
Ver más
12/08/2026
Caso maletas: Rojas tramita detalles para salir de la cárcel de Palmasola
La exdiputada Laura Rojas, con detención preventiva por el “caso maletas”, salió ayer de la cárcel de Palmasola rumbo a la Fiscalía para tramitar detalles de...
Ver más
“No podemos combatir eficientemente los índices de criminalidad en nuestros países si no hay un intercambio de información, de experiencias mutuas”, afirmó el ministro de Gobierno.
Ver más
11/08/2026
La UE fortalece apoyo a la Policía Boliviana contra el crimen organizado
Los comerciantes de la feria Barrio Lindo, en Santa Cruz, mantiene vigilia alrededor del predio afectado por un incendio para proteger lo poco que quedó tras el incendio.
Ver más
11/08/2026
Barrio Lindo: Dueños cuidan restos de mercancía y autoridades analizan alivio
La exdirectora de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Daniela Durán, fue trasladada la madrugada de este martes desde Santa Cruz a la ciudad de La Paz en un vuelo comercial que...
Ver más
11/08/2026
Trasladan a La Paz a Daniela Durán, exdirectora de YPFB investigada por el caso gasolina desestabilizada
A petición de la Fiscalía y por orden judicial, el oro secuestrado en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru fue trasladado a La Paz para que sea depositado en el Banco Central de Bolivia (BCB) ...
Ver más
11/08/2026
Trasladan a La Paz el oro secuestrado en Viru Viru para su custodia en el Banco Central
En Portada
12/08/2026 País
Paz sobre Ley de Inversiones: "No importa si es de izquierda o derecha, que el dólar genere empleo"
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habló este miércoles sobre la Ley de Inversiones que su Gobierno presentó el martes y afirmó que los dólares deben...
vista
13/08/2026 País
"No validaré decisiones con las que no coincido: Zaratti renuncia al Viceministerio de Culturas
Andrés Zaratti presentó este miércoles su "renuncia irrevocable" a su cargo como viceministro de Culturas y afirmó que las decisiones que está tomando el...
vista
12/08/2026 País
Presidente de Diputados: hay “alrededor de 4” proyectos de ley de inversiones
El del Gobierno es el “más ampuloso” y se buscará “generar los criterios de consenso para tener una sola ley que pueda ser aprobada”, indica Roberto Castro.
vista
12/08/2026 País
Ávila: la “responsabilidad (de cada senador) es con la patria y con las regiones”
El presidente de la Cámara Alta, descarta que en esa instancia legislativa se compren votos, y relativiza la importancia de la “línea” partidaria de las...
vista
12/08/2026 País
Vicepresidente presenta denuncia penal contra el Ministro de Economía
El escrito dirigido al “Fiscal analista de turno del Ministerio Público de La Paz” es “por los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado,...
vista
12/08/2026 País
Tras denuncia de transfugio por "pegas", Marinkovic y Suárez anuncian su alejamiento de Libre
Después de que la bancada de Libre - liderada por Jorge Tuto Quiroga- denunciara que el Gobierno ofrece "pegas", cargos públicos, prebendas y dinero para...
vista
Actualidad
La balacera de la  noche del martes en San Ignacio de Velasco, Santa Cruz, fue producto de un enfrentamiento entre...
Ver más
13/08/2026 Seguridad
Balacera de San Ignacio se debe a pugna entre mafias brasileñas
Bolivia destinó $us 140,9 millones a la compra de carburantes en junio, el monto más bajo del primer semestre. En los...
Ver más
13/08/2026 Economía
Bolivia registra una caída en la importación de combustibles del 42,9% en junio, según el INE
Miles de peregrinos se alistan para renovar su fe en la Festividad de la Virgen de Urkupiña en Quillacollo del 14 al 16...
Ver más
13/08/2026 Cochabamba
Miles se alistan para renovar su fe en Urkupiña y participar de la entrada
El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, presentó ayer su informe de 100 días de gestión en el que mostró obras...
Ver más
13/08/2026 Cochabamba
Manfred cumple 100 días de gestión y planea mercado y electrolineras
Deportes
Ni el frío intenso del altiplano apagó la fiesta en Tiwanaku. Ayer, el templo de Kalasasaya se convirtió en el corazón...
Ver más
13/08/2026 Multideportivo
El fuego suramericano es encendido en Tiwabaku para los Juegos de Santa Fe 2026
Bolívar empató con Sao Paulo 1-1 ayer en La Paz, con lo que la llave de los octavos de final de la Copa Sudamericana...
Ver más
12/08/2026 Fútbol
Bolívar empata en casa ante Sao Paulo por la Sudamericana
Bolívar jugará contra Sao Paulo esta noche en La Paz en el partido de ida de los octavos de final de la Copa...
Ver más
11/08/2026 Fútbol
Bolívar juega contra Sao Paulo en busca de sacar ventaja en el partido de ida de octavos de final
Con la presencia de Lionel Messi, amigos, allegados y toda su familia, culminó el último adiós a Jorge Messi en el...
Ver más
10/08/2026 Fútbol
Messi despidió a su padre junto a sus familiares en una ceremonia privada
Tendencias
El estudio, publicado en la revista BMC Medicine, analizó durante ocho años los hábitos de 59.000 adultos del Reino...
Ver más
13/08/2026 Salud
Cómo la intensidad y el tipo de ejercicio influyen en la prevención del cáncer
En medio del atardecer se hizo la noche. Un eclipse solar sumió ayer en la oscuridad desde los confines del Ártico ruso...
Ver más
13/08/2026 Interesante
Eclipse solar regala a millones de europeos una fugaz noche
Hoy tendrá lugar un eclipse solar total, un evento que ocurre cuando la Luna se ubica entre la Tierra y el Sol y...
Ver más
12/08/2026 Interesante
Unos 55 países observarán el eclipse de Sol número 16 del siglo XXI, no será visible desde Bolivia
El reciente sismo que afectó a Colombia ayer lunes volvió a poner en evidencia la importancia de contar con mecanismos...
Ver más
11/08/2026 Tecnología
Cómo activar la alerta sísmica en Android de Google y iPhone
Doble Click
Durante siglos, enfermedades infecciosas, hemorragias, trastornos metabólicos y períodos de escasez de alimentos...
Ver más
12/08/2026 Cultura
Quiénes fueron los 5 científicos que más vidas salvaron con sus descubrimientos
El filme nacional “La hija cóndor” continúa generando buenas noticias. El pasado lunes en la noche sumó dos galardones...
Ver más
12/08/2026 Cine
“La hija cóndor” gana dos títulos en Chile y va por más a Perú
Tras el éxito obtenido en Suiza, la película “La hija cóndor” se apresta a conquistar a la audiencia de México y...
Ver más
11/08/2026 Cultura
El filme “La hija cóndor” se apresta a conquistar México y Francia
La mayor atención se centra en la Fiesta de la Integración Nacional de Bolivia, que congregará a miles de fieles en...
Ver más
10/08/2026 Cultura
Cartelera: La festividad de la Virgen de Urkupiña acapara la atención