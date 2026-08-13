Balacera de San Ignacio se debe a pugna entre mafias brasileñas

La balacera de la noche del martes en San Ignacio de Velasco, Santa Cruz, fue producto de un enfrentamiento entre presuntas facciones criminales brasileñas vinculadas al Primer Comando de la Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV), informó ayer el comandante general de la Policía, Mirko Sokol.

El hecho ocurrió cerca de las 23:00, cuando dos ciudadanos brasileños llegaron a bordo de una motocicleta hasta inmediaciones de un inmueble y comenzaron a disparar contra un grupo de personas.

Bolivianos aprehendidos

Según el comandante de la Policía, los atacados respondieron con armas de fuego, entre ellas un fusil de grueso calibre, lo que derivó en un intercambio de disparos. Tras el enfrentamiento, los dos ciudadanos brasileños huyeron del lugar.

“Ha habido un hecho violento donde habría sido un enfrentamiento entre las dos facciones que han estado generando violencia en el país, que es PCC y Comando Vermelho”, explicó Sokol a los medios.

La Policía activó operativos de búsqueda y controles en las rutas de salida de San Ignacio de Velasco, en el marco del denominado “Plan Z”, y logró la aprehensión de cuatro ciudadanos bolivianos.

Entre los aprehendidos está un adolescente de 15 años, quien fue encontrado en posesión de un arma calibre 38. Los otros implicados son tres hombres de 26, 22 y 20 años, quienes presuntamente estarían vinculados con una de las facciones enfrentadas.

Durante los operativos, los efectivos policiales también secuestraron armamento, entre este un fusil utilizado durante el intercambio de disparos y otras armas de fuego.

Según la investigación preliminar, uno de los aprehendidos habría sido enviado para recuperar el fusil, que posteriormente fue encontrado oculto en un lote baldío.