Intervienen un surtidor que vendía gasolina a Bs 8 el litro en La Paz y un centro de acopio ilegal en Pailón

La comercialización irregular de combustibles quedó expuesta una vez más en dos operativos: una estación de servicio en Mapiri, La Paz, que vendía gasolina a Bs 8 el litro, por encima del precio regulado de Bs 6,96, y una casa de acopio ilegal en Pailón, Santa Cruz, donde se almacenaban carburantes para revenderlos a precios de hasta Bs 20, según un reporte de Unitel.

Los ministros de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, y de Producción Sostenible, Óscar Mario Justiniano, destacaron que esto refleja una nueva actualización de la intervención a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Según el reporte, en Mapiri, se detectó la venta de gasolina a Bs 8 durante una inspección, tema que fue calificado por Blanco como un “incumplimiento grave” de la estación, que además reportó una merma aproximada de 37.000 litros de diésel.

La estación intentó explicar las irregularidades como “ajustes contables”; sin embargo, Blanco señaló que esa justificación no correspondía a una diferencia de tal magnitud y el sistema de facturación funcionaba con normalidad al momento de la inspección.

“Además, hicimos seguimiento al sistema que abastecía esta estación desde la planta Senkata. Se detectaron interrupciones en la señal del GPS, incluyendo el apagado del dispositivo y un tiempo de llegada considerablemente mucho mayor”, sostuvo la autoridad al señalar que se precintó el surtidor.

Acopio en Pailón

El ministro Justiniano explicó que los involucrados utilizaban un camión para comprar combustible y luego una bomba para vaciarlo en recipientes plásticos, turriles y otros contenedores para después comercializar el producto a un precio mayor, afectando principalmente a productores que necesitaban el carburante para sus actividades.

Según Justiniano, algunos productores terminaban pagando entre Bs 16, Bs 18 y Bs 20 por litro, pese a que el combustible había sido adquirido inicialmente en un surtidor, procediendo al decomiso de 2.500 litros de carburante y la aprehensión de dos personas que fueron puestas a disposición de las instancias correspondientes.

La cantidad de litros que esta gente ha movido es mayúscula, porque no es solamente lo que se encontró. Claramente esto es un tema cíclico y todos los días era una maquinita de ganar plata a favor de dos personas y en desmedro de cientos o miles de familias productoras”, expresó la autoridad.