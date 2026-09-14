Velasco califica el Estado de excepción como un saludo a la bandera

En medio del debate por una posible ampliación del Estado de excepción en Bolivia, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, considera que, hasta el momento, la medida impulsada por el Gobierno, ha sido un “saludo a la bandera”, reportó Unitel.

Velasco señala que la medida no ha sido bien aplicada en Bolivia, pues recuerda que pese a todo hubo protestas, bloqueos e incluso hizo referencia a la inseguridad, especialmente en la frontera con Bolivia.

“¿Cuántos asesinatos ha habido en San Ignacio de Velasco?, ¿Cuántos asesinatos ha habido en la frontera entre Brasil y Santa Cruz en un estado de excepción? ¿Qué ha pasado? ¿Cuántas muertes ha habido en los últimos 90 días?”, cuestiona Velasco.

El gobernador señala que si el Gobierno nacional lo necesita es muy probable que la Asamblea Legislativa apruebe la ampliación de la medida; sin embargo, considera que, si ha sido como hasta ahora, solo es un “saludo a la bandera”.

“Entonces, si va a ser de una manera distinta, si se va a militarizar la frontera, si se va a dar seguridad a las personas, yo creo que es una medida que, si el gobierno la necesita para levantar la subvención, que es algo que el país necesita, seguramente la Asamblea Legislativa Plurinacional va a estar de acuerdo y todos lo van a apoyar”, manifestó.

La madrugada del 20 de junio, el Gobierno decretó un Estado de excepción cuya vigencia es de 90 días, es decir, concluye el 18 de septiembre. Este lunes el ministro de Gobierno declaró que en los próximos días se remitirá un nuevo decreto para ampliar la medida por otros 90 días.