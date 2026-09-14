Cochabamba 216 años: Alberto Arze

Gerente de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba

Nuestra visión de Cochabamba como empresariado, plantea como meta que “el año 2030, Cochabamba represente el 20% del PIB nacional y registre una tasa de crecimiento anual del 5%.”



Para lograr este objetivo, la propuesta establece cinco pilares que buscan convertir a Cochabamba en:



1. Centro de integración y logística de Bolivia.



2. Polo de desarrollo industrial.



3. Paradigma de la economía naranja, los servicios de salud y educación.



4. Corazón del emprendedurismo y la innovación tecnológica



5. Departamento generador de recursos para Bolivia y para su desarrollo.

Para consolidarnos como el centro de integración y logística de Bolivia y –por qué no soñarlo– también de Sudamérica, se debe garantizar la libre transitabilidad, los 365 días del año, de las rutas que atraviesan nuestro departamento, no sólo mejorando las condiciones de las carreteras y concluyendo las dobles vías que unen el oriente y el occidente, sino, sobre todo, penalizando la criminal actividad del bloqueo de caminos que tiene secuestrada a nuestra región desde hace muchos años.



Es también fundamental concluir la construcción de la carretera entre Cochabamba y Beni, a la cual le faltan menos de 50 km, siempre cuidando el medioambiente y respetando a los pueblos indígenas que habitan la zona. La construcción de esta carretera no sólo permitirá el crecimiento económico de estos dos departamentos hermanos, sino que consolidará la integración entre el centro, sur y norte del país, generando un importante crecimiento económico para Bolivia. Por lo tanto, este proyecto no es solo una demanda departamental, sino que se constituye en un imperativo nacional.