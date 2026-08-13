Eclipse solar regala a millones de europeos una fugaz noche

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Redacción Central
Publicado el 13/08/2026 a las 8h40
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En medio del atardecer se hizo la noche. Un eclipse solar sumió ayer en la oscuridad desde los confines del Ártico ruso hasta las islas mediterráneas de España, en un inusual fenómeno astronómico seguido con entusiasmo por millones de europeos.

“Casi me pongo a llorar, me ha subido un escalofrío por el cuerpo, era precioso”, dijo Alejandro Cuesta, un investigador científico de 30 años en la ciudad española de Tarragona.

“Se veían las manchas solares que salían rojizas... Lo mejor de mi vida que yo haya visto”, dijo el hombre que lo presenció con su madre.

Poco antes de las 17:00 horas (GMT), la alineación perfecta entre la Luna y el Sol proyectó en el extremo norte de Rusia una enorme sombra, que se desplazó sobre Groenlandia, Islandia y España hasta desaparecer en el Mediterráneo una hora y media después.

El raro fenómeno astronómico atravesó España en diagonal, desde el noroeste atlántico hasta las Baleares, por donde desapareció alrededor de las 18:30 horas (GMT).

Aunque de forma parcial, el fenómeno también captó el interés de multitud de personas en el resto de España, gran parte de Europa occidental, Canadá, el noroeste de África y Estados Unidos.

El espectáculo fue fugaz. La fase de totalidad duró menos de dos minutos, como máximo, en las zonas más afortunadas. Pero el fenómeno en su conjunto, desde que la Luna empezó a tapar el Sol hasta que volvió a desaparecer, se extendió casi dos horas.

Si bien disfrutar de un eclipse total de Sol es una experiencia asombrosa para los habitantes de cualquier país, tener tres eventos en un mismo territorio es aún más especial.

Es el caso de España, que vivirá una trilogía de eclipses única en 2026, 2027 y 2028.

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