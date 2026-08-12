“La hija cóndor” gana dos títulos en Chile y va por más a Perú

El filme nacional “La hija cóndor” continúa generando buenas noticias. El pasado lunes en la noche sumó dos galardones más a su extenso palmarés, y lo hizo en el primer Festival Internacional de Cine Indepenciente de Colina (Ficic), que bajó el telón con la consagración de las producciones cinematográficas ganadoras.

Iris Sigalit Ocampo, productora del filme boliviano, recibió el par de estatuillas en el festival chileno, para después trasladarse hacia Lima, Perú, para reencontrarse con Álvaro Olmos Torrico, director de la película, con el propósito de participar en la trigésima versión del Festival Internacional de Cine Lima PUC 2026, en donde buscan conquistar el galardón número 30.

“Ha sido muy emocinante para mi recibir los premios en representación de la película. Estos espacios son muy necesarios para mostrar, visibilizar el cine y arte boliviano, porque ahora es muy necesario abrirse puertas, que haya más diágolo en nuestro cine, porque realmente tenemos un cine muy bueno”, comentó Iris .

La destacada productora nacional calificó como exigente la primera versión del festival porque tuvo una curadoría de alto nivel, debido a la presencia de productores de amplia trayectoria en el cine latinoamericano, como también realizadores emergentes de la región.

“Realmente ha sido un excelente festival, nos trataron muy bien”, puntualizó Iris Sigalit Ocampo.