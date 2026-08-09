Messi despidió a su padre junto a su familia en Rosario

Con la presencia de Lionel Messi, amigos, allegados y toda su familia, culminó el último adiós a Jorge Messi en el cementerio El Prado de Rosario. El deceso del padre del capitán argentino conmocionó al mundo entero tras confirmarse su fallecimiento a los 68 años en un sanatorio de la ciudad santafesina, luego de atravesar una prolongada enfermedad, según La Nación.

El jugador de Inter Miami aterrizó en el aeropuerto de su ciudad natal el sábado, alrededor de las 20:45, a bordo de un avión privado desde Fort Lauderdale, Florida, acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos. La ceremonia de despedida fue totalmente blindada para evitar el acceso de los medios y de curiosos.