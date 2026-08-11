Cómo activar la alerta sísmica en Android de Google y iPhone

Tecnología
Redacción Central
Publicado el 11/08/2026 a las 8h17
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El reciente sismo que afectó a Colombia ayer lunes volvió a poner en evidencia la importancia de contar con mecanismos de alerta temprana que ayude a salvar vidas. Una opción son los teléfonos inteligentes Android y iPhone, que cuentan con funciones de alerta capaces de advertir a la población momentos antes de que las ondas sísmicas más destructivas se perciban con fuerza.

Cómo activar en Android

Los teléfonos Android cuentan de manera nativa con el Sistema de Alertas de sismos de Google. Este mecanismo utiliza los acelerómetros presentes en los celulares para detectar los primeros movimientos de la tierra.

Cuando múltiples dispositivos en una misma zona perciben vibraciones, características de un sismo, el servidor central procesa la información en milisegundos y despacha una alerta masiva a los usuarios cercanos. Para garantizar que esta función se encuentre habilitada en Android, es necesario seguir estos pasos:

1.- Ingresar a la aplicación de Ajustes o Configuración del dispositivo.

2.- Seleccionar el apartado de Seguridad y emergencia (en algunos modelos esta opción puede ubicarse bajo la pestaña de Ubicación o Servicios de localización).

3.- Buscar y seleccionar la opción Alertas de sismos.

4.- Verificar que el interruptor principal esté activado

Es indispensable tener habilitados los servicios de localización (GPS) y contar con una conexión activa a internet o datos móviles, porque la ubicación geográfica determina qué usuarios deben recibir el aviso de impacto.

De qué forma activar las alertas sísmicas en iPhone

Cómo activar en iPhone

Permite activar alertas sísmicas a través de una función llamada Alertas de seguridad mejoradas, disponible en algunos países con iOS 26.2 o versiones posteriores.

Según Apple, estas alertas “pueden proporcionar avisos de seguridad complementarios para situaciones de emergencia, como sismos o inundaciones, según la información proporcionada por los emisores de las alertas”.

Para ajustarlas, hay que ingresar a Configuración, luego a Notificaciones y, al final de la pantalla, seleccionar Alertas de seguridad mejoradas.

Si esa opción no aparece, significa que Apple aún no habilitó la función en el país donde se usa el dispositivo. En varios países de Latinoamérica existe un sistema de alerta gubernamental propio: las autoridades detectan sismos y envían mensajes directamente a los celulares.

Según Apple, esas alertas están activadas por defecto en el dispositivo y, al recibirlas, el teléfono emite un sonido similar al de una alarma. En algunos países o regiones no es posible desactivarlas.

Por otro lado, la app Clima de Apple puede enviar notificaciones cuando hay una alerta meteorológica en la ubicación del usuario o en cualquier lugar guardado dentro de la aplicación: tormentas, inundaciones, huracanes, olas de calor y tornados, entre otros fenómenos.

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