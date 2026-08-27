“El decreto 5676 se puede mejorar”, sostiene el presidente

En medio de protestas y pedidos de abrogación del Decreto Supremo 5676, el presidente Rodrigo Paz afirmó que la norma puede ser mejorada, pero no revertida. El decreto fija en Bs 18 por litro el precio referencial del diésel para grandes consumidores.

“El decreto (5676) se puede mejorar, pero no se puede retroceder. Porque si no nos estaríamos engañando. (Si) yo retrocedo en este decreto, les voy a quitar plata a ustedes”, sostuvo Paz durante una reunión con representantes municipales, al referirse a los pedidos para dejar sin efecto la norma.

El mandatario explicó que el Estado no puede gastar más recursos de los que dispone y señaló que parte del dinero público se destinaba al combustible. “La plata se fue al combustible”, afirmó, al plantear que los recursos deben dirigirse a carreteras, hospitales, colegios, infraestructura, salud y educación.

Paz también comparó los precios del combustible en Bolivia con los de Perú y cuestionó el uso de recursos estatales para mantener precios inferiores.

“No hay eso de anestesia”

El pronunciamiento se produjo después de que la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) planteara la abrogación del Decreto 5676 como uno de los seis puntos de su agenda hacia el 50/50.

“Clarito y raspado, porque aquí no hay veamos cómo. No hay eso de anestesia. Así de complicado y así de frente, compañeros, se los quiero decir de frente”, sostuvo el mandatario.

El pedido también fue planteado por sectores productivos. La CAO dio plazo hasta el domingo para la abrogación de la norma y anunció que, si no se cumple, acudirá al Comité Pro Santa Cruz para solicitar una Asamblea de la Cruceñidad.

Más temprano, un operativo policial, con apoyo de las Fuerzas Armadas desbloqueó la ruta Trinidad-Santa Cruz, a la altura del puente San Pablo.

Los productores agropecuarios de Marbán, que exigen bajar el precio del diésel, respondieron con piedras y la quema de llantas y vegetación. Tras la intervención, varios vehículos con carga lograron pasar.