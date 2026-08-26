Muere a los 80 años Tim Curry, actor icónico y estrella de "Rocky Horror Picture Show"

Tim Curry, un actor de carácter que creó una galería de villanos deliciosos y muy chiflados para el teatro y la pantalla, entre ellos el Dr. Frank-N-Furter en "The Rocky Horror Picture Show" ("El show de terror de Rocky"), ha muerto. Tenía 80 años.

Curry, quien sufrió un derrame cerebral en 2012 que lo dejó en una silla de ruedas, murió el miércoles en su casa de Los Ángeles, según su mánager de muchos años y amiga, Marcia Hurwitz. No se reveló la causa.

Conocido por su humor mordaz, un rostro maleable como masilla y su don para las voces, Curry obtuvo tres nominaciones al Tony por "Spamalot", "My Favorite Year" y "Amadeus", y una nominación al Emmy en 1994.