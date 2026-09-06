Coyote vs. Acme: Ésta es la historia de la película que por fin llegó a los cines

Durante casi tres años, Coyote vs. Acme parecía destinada a convertirse en una de las películas que Hollywood nunca permitiría ver al público. Terminada, con buenas reacciones en sus funciones de prueba y respaldada por una historia protagonizada por uno de los personajes más reconocibles de Looney Tunes, la cinta fue cancelada abruptamente por Warner Bros.

Ahora, contra todo pronóstico, el Coyote finalmente tuvo su oportunidad en la pantalla grande porque ya llegó a los cines de Cochabamba.

¿Qué pasó con la película Coyote vs. Acme?

La cinta, dirigida por Dave Green, nació con una propuesta cercana a ¿Quién engañó a Roger Rabbit?: combinar acción real con animación para contar una nueva aventura del torpe Wile E. Coyote.

Will Forte interpreta a un abogado que decide ayudar al personaje a demandar a Acme, la compañía responsable de los productos que una y otra vez terminan provocando sus desastres. La historia toma como inspiración una columna de Ian Frazier publicada en The New Yorker en 1990.

El proyecto estaba terminado y las primeras proyecciones habían generado buenas reacciones. Sin embargo, días antes de que Forte pudiera verla, Warner Bros. decidió cancelar la película por completo. El actor pensó que la decisión significaba que la cinta debía ser mala. Pero cuando se reunió con parte del equipo para despedirse de ella, descubrió lo contrario.

¿Por qué Warner Bros la canceló?

La decisión estuvo relacionada con un cambio en la estrategia del estudio bajo la dirección de David Zaslav. Warner Bros. buscaba alejarse de los proyectos concebidos para HBO Max y consideraba poco rentable asumir los costos de lanzamiento de Coyote vs. Acme.

El estudio calculaba entre 30 y 40 millones de dólares adicionales para promocionarla, además de una producción estimada en 70 millones. En lugar de estrenarla, optó por archivarla y aplicar una deducción fiscal.

La película quedó así en el mismo limbo que Batgirl y Scoob! Holiday Haunt, dos producciones que también fueron retiradas antes de llegar al público.

La campaña para salvar al Coyote

La cancelación provocó una reacción poco común en Hollywood. Cineastas, actores y seguidores comenzaron a exigir que la película fuera liberada.

Christopher Miller, Phil Lord, Daniel Kwan y Daniel Scheinert estuvieron entre quienes defendieron su estreno. Eric Bauza, encargado de las voces de personajes como el Pato Lucas y Bugs Bunny, impulsó el hashtag #ReleaseCoyoteVsACME.

En los Premios Annie de 2024, Bauza incluso defendió públicamente la cinta utilizando la voz del Pato Lucas, una intervención que terminó convertida en uno de los momentos más recordados de la campaña.

El regreso inesperado

Finalmente, Warner Bros puso la película a la venta y la distribuidora independiente Ketchup Entertainment la adquirió por alrededor de 50 millones de dólares.

Así, casi tres años después de aquella proyección que parecía un funeral, Coyote vs. Acme llegó a los cines nacionales el 27 de agosto de 2026.

La historia resulta casi demasiado perfecta: una película sobre un personaje que lleva décadas enfrentándose a una corporación terminó viviendo su propia batalla contra un gran estudio.

Para Dave Green, esa coincidencia convirtió a la película en algo todavía más especial. Para Will Forte, en cambio, queda una lección más cautelosa: “No pierdas la esperanza”. Y esta vez, el Coyote parece haber ganado.