Muere Dolly Parton, la leyenda del country que cantaba desde el corazón

Música
AGENCIAS
Publicado el 26/08/2026 a las 8h31
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Es imposible pensar en Dolly Parton sin que la mente nos lleve a ese voluminoso cardado rubísimo, esas uñas infinitas, ese timbre de voz imposible y esa silueta embutida en unos estrechísimos vaqueros. La madre del country se empeñó desde muy niña en construir la imagen que ella siempre quiso y que ha mantenido hasta sus últimos días. Con ella muere a los 80 años la gran voz femenina de un género que solo estaba reservado para hombres y que ella decidió asaltar por la fuerza. Con ella muere un icono musical y estético. Con ella muere una de las mayores leyendas que dio Tennessee. Y eso no es poco.

Cuentan que antes siquiera de que supiera a leer, Dolly Parton ya componía. Por simple y pura intuición. Nacida en una familia de 12 hermanos, sin apenas recursos, en el pequeño pueblo de Sevierville, no necesitó ni la televisión ni el cine ni las revistas para comenzar a tejer en su cabeza una carrera que acabaría siendo inmensa. Lo hizo un día que acompañó a su madre a la ciudad. Allí vio una mujer con un enorme cardado, con labios rojos, bien maquillada y luciendo tacones a la que su madre le ordenó que no mirara y calificó de trash -basura en inglés-. “Yo pensé: ‘Eso es lo que quiero ser cuando sea mayor: trash’”, relató en varias ocasiones después, ya convertida en reina del country.

Desde hace meses, Parton se había visto obligada a posponer distintos compromisos, especialmente la residencia de seis conciertos que tenía planeada en Las Vegas como regreso a los escenarios, por unos problemas de salud. Ella misma los achacaba a que había dejado su propio bienestar a parte para cuidar a quien fuera su marido durante casi seis décadas, Carl Dean, que falleció en marzo de 2025. Este martes, poco más de un año después, ha muerto la más popular de las estrellas del country, según ha confirmado su familia.

Dolly Parton es considerada una de las cantantes del country más relevantes de la historia. Cuenta con 11 premios Grammy y además de sus incursiones en el cine, es también filántropa y empresaria. Nacida el 16 de enero de 1946, su popularidad surgió en la década de 1970 con presencia en varios programas de televisión en EEUU, y lanzó alguno de sus éxitos de country más sonados, como “Jolene”.

En la década de 1980 protagonizó películas como “9 to 5” que le valió la nominación al Globo de Oro. Fue en esa época cuando consolidó su transición de la música country al pop. Más allá de su legado musical, la exuberante personalidad de Parton, con sus pelucas rubias y su icónica silueta la convirtió en símbolo de la cultura pop. Con 49 álbumes de estudio y más de 100 álbumes recopilatorios y de colaboraciones, se ganó el título de “reina de la música country”.

El presidente Donald Trump calificó su muerte como una “pérdida para millones” de personas y ordenó que las banderas en Estados Unidos se izaran a los medios de comunicación asta durante una semana en honor a la artista. “Nunca ha habido nadie como ella, y nunca la habrá”, escribió en Trump Truth Social.

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