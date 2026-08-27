En Bolivia el eclipse parcial de Luna será visible desde las 22:33 de hoy

Ciencia
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 27/08/2026 a las 8h48
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Agosto está siendo un mes extraordinario para los aficionados a la astronomía. Después del espectacular eclipse solar total del 12 de agosto, que convirtió a España y otras regiones del hemisferio norte en protagonistas del cielo, apenas dos semanas después llegará una nueva cita con los eclipses.

Hoy (22:33 HB) y parte de este viernes, la Luna atravesará la sombra proyectada por la Tierra y protagonizará un profundo eclipse parcial de Luna, fenómeno que se podrá observar desde nuestro país.

América será una de las grandes protagonistas del eclipse. En buena parte de América del Norte, Centroamérica y Sudamérica, el eclipse tendrá lugar durante la noche de hoy al viernes, dependiendo de la zona horaria.

En Sudamérica será visible desde amplias regiones. Países como Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Uruguay, entre otros, podrán disfrutar del fenómeno, aunque la posición de la Luna y los horarios exactos dependerán de cada ubicación.

La fase penumbral inicial será poco llamativa. El espectáculo comenzará realmente a partir de las 22:33 (hora de Bolivia), cuando la Luna empiece a entrar en la umbra. El momento más espectacular llegará alrededor de las 00:13 (HB), durante el máximo.

Desde numerosas regiones del continente será posible observar prácticamente todo el eclipse, incluyendo la fase parcial y el momento de máximo.

Estados Unidos, Canadá, México y buena parte de Centroamérica también tendrán una oportunidad especialmente interesante. En muchas localizaciones, además, la Luna permanecerá bastante alta sobre el horizonte durante la parte más espectacular del fenómeno.

Aunque el eclipse durará varias horas, no será necesario permanecer despierto durante todo el fenómeno.

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