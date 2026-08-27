Fiscalía dice que evaluará si admite, observa o desestima la denuncia contra la esposa del presidente

Tras la denuncia que presentó el abogado Lucas Torres en contra la esposa del presidente Rodrigo Paz y primera damam, María Elena Urquidi, y Fernando Cerimedo, este jueves el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, señaló que la comisión de admisión del Ministerio Público realizará un análisis del documento presentado.

“Fiscales analistas van a considerar, dentro de las 24 horas, el admitir, el observar o el desestimar la denuncia”, manifestó Mariaca, en contacto con Unitel.

Mariaca señaló que en esta etapa se realizará un análisis de los indicios que pueden existir y tras ello se conocerá cuál será el curso que tome la denuncia.

En la denuncia, el querellante pidió que se investigue presuntas “contrataciones, importación y comercialización de combustibles, oro, seguros y un eventual beneficio económico indebido”.

Torres señaló que su denuncia “se respalda en los pronunciamientos que ha difundido Nadia Beller en las redes”. Además, el denunciante pidió que la Fiscalía tome la declaración a Beller para que presente las pruebas de sus afirmaciones.