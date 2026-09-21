Gobierno decide crear unidad de élite en San Ignacio de Velasco

El Gobierno anunció la creación de una unidad policial de élite que reforzará el patrullaje y control de San Ignacio de Velasco, San Matías y toda la frontera con Brasil, como parte de una nueva estrategia para enfrentar el crimen organizado y recuperar la seguridad en Santa Cruz.

Como parte de esta estrategia, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, puso en marcha el Plan Integral de Seguridad Ciudadana con resultados objetivos y a corto plazo, en respuesta a los crímenes registrados los pasados días y a la preocupación de la población.

La autoridad remarcó que la nueva unidad será diferente al contingente que será destinado al Beni y estará conformada por policías con formación especializada en el centro de entrenamiento Garras del Valor.

La nueva fuerza tendrá preparación superior y contará con instructores de Estados Unidos, Colombia, Argentina y Chile, según Oviedo. Los efectivos que cuenten con maestrías académicas accederán además a una especialización de mayor nivel.

El ministro explicó que la unidad forma parte del Plan Integral de Seguridad Ciudadana acordado con las autoridades de San Ignacio de Velasco, después de la ola de ejecuciones perpetradas por sicarios en los últimos días y ante la preocupación expresada por la población.

Oviedo señaló que el objetivo es evitar los operativos temporales que se activan después de hechos violentos y luego son retirados.

“No se puede repetir la historia del pasado donde se producen problemas y crímenes, llegan la Policía y las Fuerzas Armadas, resuelven parcialmente y se van”, afirmó.