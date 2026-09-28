Cuatro departamentos acatan repliegue de transporte; Gobierno convoca al diálogo para este martes

El transporte público de Santa Cruz, Chuquisaca, Potosí y Oruro acata este lunes un paro de 24 horas con repliegue de unidades, convocada en rechazo al Decreto Supremo 5716, que dispone el retiro de la subvención al diésel. Por su parte, el Gobierno convocó a los choferes al diálogo para este martes.

En Santa Cruz, el transporte urbano cumple el paro con el retiro total de sus unidades desde las 00:00 de este lunes.

Asimismo, el ejecutivo del Sindicato de Micros San Cristóbal de Chuquisaca, Sabino Calvimontes, sostuvo que la medida responde al impacto del incremento del diésel en la estructura de costos del sector y cuestionó la falta de socialización de la norma.

“La medida no busca perjudicar a la población, sino exigir que se revierta una normativa que asfixia tanto a los transportistas como a los usuarios”, afirmó. El sector también aguarda el estudio de hoja de costos que realiza el municipio para evaluar posibles ajustes tarifarios.

En Potosí, la Federación de Choferes 1 de Mayo también ratificó el paro. “Ratificamos, como Departamento, que vamos a esa medida con el repliegue de movilidades. Esto no puede ser posible que, después del levantamiento de la subvención, en Potosí particularmente sigamos con las filas, sigamos con esa peregrinación de no tener combustible, ni de diésel ni de gasolina”, declaró el dirigente Juan Flores.

Sin embargo, la Asociación Libre del Transporte decidió trabajar con normalidad. “No vamos a replegar, no vamos acatar. Vamos a trabajar normal”, afirmó su dirigente, Víctor Sánchez.

En Oruro, los tres operadores del transporte urbano determinaron replegar todas sus unidades durante 24 horas y exigieron la abrogación del Decreto Supremo 5716. La medida también alcanza al transporte interprovincial, interdepartamental y de carga.

Mientras el paro se cumple en estos departamentos, el Gobierno convocó a la Confederación de Choferes al diálogo para este martes 29 de septiembre, a las 09:00, en el Ministerio de Obras Públicas. La invitación establece que participarán los ministros de Economía, Hidrocarburos y Gobierno.