Heridos y aprehendidos en bloqueo de vía Santa Cruz-Beni

Al menos cinco personas, entre ellas tres civiles, resultaron heridas y dos fueron aprehendidas durante una jornada de tensión registrada este jueves en San Pablo, límite entre Santa Cruz y Beni, donde efectivos policiales y militares intervinieron un punto de bloqueo en la Ruta nacional 9.

De acuerdo con el reporte desde el lugar, los heridos son un efectivo policial, un militar y tres productores que participaban del bloqueo. Todos fueron trasladados a centros de salud para recibir atención médica.

Según información preliminar recogida en el lugar, el militar habría sufrido una lesión en el pómulo izquierdo, cerca del ojo, mientras que el policía tiene una lesión en una de sus manos.

Los otros tres heridos serían productores que se encontraban en el sector del bloqueo. No se informó inicialmente sobre la gravedad de sus lesiones.

Durante la intervención también se reportó la aprehensión de dos personas que formarían parte del grupo de bloqueadores.

Imágenes difundidas desde el sector muestran el momento en que ambas personas son retiradas del lugar por efectivos de seguridad, mientras continuaban los movimientos de policías, militares y manifestantes.

Ruta cerrada

La carretera que une Yacuiba con Trinidad, pasando por Santa Cruz de la Sierra permaneció obstruida durante la tarde y continuaba así al principio de la noche.

Inicialmente se había logrado habilitar uno de los carriles para permitir el tránsito de vehículos, pero posteriormente la vía volvió a cerrarse debido a la rearticulación de los manifestantes y a los nuevos momentos de tensión.

En el sector continuaban los promontorios de tierra utilizados para impedir el tránsito.

Los manifestantes se reagruparon después de la primera intervención alrededor de la 14, y lograron ocupar el sector donde se encontraba instalado el bloqueo.

Mientras tanto, efectivos policiales permanecían desplegados en ambos extremos de la carretera y un contingente militar avanzaba de manera progresiva.

Hasta el último reporte, la circulación entre Santa Cruz y Beni se mantiene cortada y la situación continuaba en desarrollo.