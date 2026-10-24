Fiscalía imputa por cinco delitos al exdirector de Inteligencia y pide cárcel por seis meses

Siete integrantes de la agrupación musical Los Chicos Fieles resultaron heridos tras el embarrancamiento de un vehículo tipo Ipsum en el sector de Escabeche, en la carretera a Mayaya, en el norte del... Ver más Accidente en la carretera a Mayaya deja siete heridos de la agrupación Los Chicos Fieles

El abogado de Marcelo Ferrufino, Marcelo Galván, negó este sábado que el teniente coronel de la Policía haya participado en la presunta sustracción de dinero y joyas del inmueble donde fue capturado... Ver más Abogado niega que Ferrufino participara en la sustracción de bienes de Marset

El viceministro de Lucha Integral contra el Narcotráfico, Dorian Fernando Badani, informó este sábado sobre los distintos operativos ejecutados por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico... Ver más En una semana, la fuerza antidroga afecta al narcotráfico con al menos $us 2,7 millones