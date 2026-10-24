Fiscalía imputa por cinco delitos al exdirector de Inteligencia y pide cárcel por seis meses

Seguridad
Unitel y Los Tiempos
Publicado el 24/10/2026 a las 22h41
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La Fiscalía imputa por cinco delitos al exdirector de Inteligencia Juan Marcelo Ferrufino Rojas, investigado por el operativo de captura del narcotraficante Sebastián Marset. Según el documento, se indaga peculado, incumplimiento de deberes, hurto, concusión y cohecho pasivo.

Ante ello, la Fiscalía pide detención preventiva por el lapso de seis meses.

 

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