El filme “La hija cóndor” se apresta a conquistar México y Francia

Tras el éxito obtenido en Suiza, la película “La hija cóndor” se apresta a conquistar a la audiencia de México y Francia.

El filme del cineasta cochabambino Álvaro Olmos Torrico se proyectará en ambos países con la perspectiva de seguir cosechando ovaciones en el contexto internacional.

El estreno de la película se producirá este sábado 15 en la Cineteca Nacional de México, en el marco de la 45ª versión del Foro Internacional de Cine. La cinta estará en cartelera hasta el jueves 20 y se difundirá en la sala 9 del centro cinematográfico más concurrido de la Ciudad de México.

Siete días después, “La hija cóndor” se proyectará en la salas José Revueltas, Julio Bracho, Cinematógrafo del Chopo de la Filmoteca UNAM.

“La hija cóndor” dará un salto a Europa para ingresar en cartelera de los cines franceses a partir del miércoles 19 de agosto.

El estreno en el país galo será en París y recorrerá otras 28 ciudades.

“Estamos muy contentos y orgullosos de llevar nuestra película (La hija cóndor) a países que habitualmente no llega el cine boliviano. La distribuidora del filme hace una apuesta en base al éxito que ha tenido la cinta en los festivales de Francia. en donde tuvimos una respuesta increible del público”, señaló Álvaro Olmos, quien se encuentra en Lima, Perú, para participar de la trigésima edición del Festival Internacional de Cine con la perspectiva de conquistar un nuevo galardón , esta vez en la categoría Latinoamericana de Ficción.

El cineasta cochabambino comentó que el filme también se proyectará en Estados Unidos, Canadá, Australia, Alemania, España, Finlandia, entre otros.

“Tenemos razones suficiente para sentirnos contentos porque nuestra película está llegando a bastantes lugares. Hay algunos países donde podré acompañar la producción, en otros no”, puntualizó.