Comisión de diputados identifica 54 posibles responsables de “gasolina basura”

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este jueves el informe final de la comisión especial que investigó del caso denominado “gasolina basura”, relacionado con la comercialización de combustible desestabilizado que provocó daños en numerosos vehículos.

El informe identifica a 54 personas como presuntos responsables, entre ellos los expresidentes de YPFB Armin Dorgathen y Yussef Akly, además de la exdirectora de la ANH Margot Ayala.

“Nosotros hemos puesto en un desglose a 54 personas, las cuales tienen que ser inmediatamente consideradas desde la comisión presuntos responsables, citados a declarar y, a partir de eso, iniciar (los) actos investigativos (que corresponden)”, afirmó la presidenta de la comisión, Ximena Arispe.

El pleno de Diputados aprobó por unanimidad el informe y determinó remitirlo al Ministerio Público, la Contraloría y el Órgano Ejecutivo. Arispe sostuvo que la aprobación marca el inicio de un proceso de fiscalización y seguimiento del caso a partir de los hallazgos.

Decretos de Arce

La legisladora también señaló que dos decretos aprobados durante el gobierno de Luis Arce redujeron los estándares de calidad y debilitaron el control sobre los combustibles. Indicó que estas normas deben ser analizadas por la Fiscalía para establecer responsabilidades.

Arispe advirtió que la lista de presuntos responsables podría ampliarse durante la investigación, desde la cadena de custodia hasta las plantas de almacenaje y otras instalaciones. Además, informó que la comisión continuará con pedidos de informe, entre ellos uno relacionado con los denominados “sellos rojos” vinculados a Dorgathen.

“Queda aprobada la presente Resolución Camaral, aprobando el informe de la Comisión Especial. Remítase a la Contraloría General del Estado, a la Fiscalía General del Estado y al Órgano Ejecutivo para fines que, conforme a la normativa legal, correspondan”, señaló el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro Salazar.

Lo que sigue

El informe será remitido a la Contraloría General del Estado (CGE) para que realice una auditoría, al Órgano Ejecutivo para que evalúe y atienda las observaciones identificadas y al Ministerio Público, instancia que deberá considerar el inicio de una investigación y convocar a las personas mencionadas en el documento.

“Tenemos que remitir el informe al Ejecutivo, ya que dentro de la estatal hubo bastantes falencias y errores que tienen que ser corregidos y enmendados por la estatal y el Ejecutivo”, afirmó.