Iglesia Católica prepara misas y bendiciones de mascotas por San Roque

El domingo 16 de agosto será una fecha especial para la Iglesia Católica en la ciudad de La Paz, pues se celebrarán misas con bendiciones a las mascotas en honor a San Roque, considerado patrono de los perros y enfermos.

Desde las redes sociales, diferentes parroquias e iglesias de la sede de gobierno convocaron a la población a participar de esa jornada que estará dedicada a conmemorar a las mascotas que forman parte de la vida de las familias.

El rector de la Catedral Metropolitana de La Paz, padre Iván Bravo, informó a la ABI que en la homilía del domingo tendrá un mensaje especial para que las personas tengan mayor responsabilidad en el cuidado de sus mascotas, así como lo recomendó en vida el papa Francisco.

“Los perritos son criaturas de Dios, entonces, hacerles una bendición no está mal y que la gente también cuide mejor sus animales, que tengan mayor responsabilidad. El hecho de que están en medio nuestro, como seres vivos, hace que necesiten alimento, agua y todo lo que corresponde”, reflexionó.

En la plaza Murillo, la Catedral Metropolitana de La Paz, una vez culminada la misa, se bendecirá a las mascotas a las 09.45 del domingo.

La parroquia San Pedro, ubicada frente a la plaza Sucre, en la zona de San Pedro, tiene organizado para el domingo una celebración similar y de bendición a las 12.30 en el atrio del mismo templo.

En la parroquia Nuestra Señora de Fátima, situada en la plaza Arandia de Villa Fátima, también invitó a la población a celebrar San Roque donde se elevarán oraciones por las familias y las mascotas.

“¡Ven con tu mascota y vivamos juntos esta hermosa celebración de fe y amor por la creación de Dios!”, señala la publicación. La bendición será a las 11.00 en el atrio del templo.

En la misma plaza Abaroa también se celebrará una misa abierta a nombre las mascotas que la oficiará el padre Joaquín Herbas Castillo. Una vez concluya la eucaristía, se llevará adelante la bendición de las mascotas en la carpa de la Asociación Huellitas que estará instalada en la misma plaza.