Presidente Rodrigo Paz participará este sábado en la misa central de la Virgen de Urkupiña

Cochabamba
ABI
Publicado el 15/08/2026 a las 9h53
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El presidente Rodrigo Paz participará este sábado en la misa central de la festividad de la Virgen de Urkupiña, que se celebrará a las 11.00 en el atrio del templo de San Ildefonso, en Quillacollo, informó el alcalde de ese municipio, Luis Santa Cruz.

La autoridad confirmó la presencia del mandatario durante una entrevista con Bolivia Tv, en la que destacó la participación de más de 80 fraternidades en la entrada folclórica que se desarrolló este viernes en honor a la Virgen de Urkupiña.

“Ya está confirmada la presencia de nuestro Presidente a las 11 de la mañana en la misa central en el atrio del Templo de San Ildefonso de Quillacollo”, afirmó Santa Cruz.

La festividad congrega a miles de devotos y visitantes que llegaron desde diferentes regiones del país y del exterior para participar en las actividades religiosas y folclóricas en Quillacollo.

El alcalde destacó la presencia de visitantes provenientes de Argentina, Brasil, Chile, España y Estados Unidos, además de delegaciones de distintas regiones de Bolivia.

“Estamos en la tierra de integración nacional, hermanados por el amor, la fe y la devoción a la Virgen de María de Urkupiña”, expresó.

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