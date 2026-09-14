Cochabamba 216 años: Vivian Sánchez

Oficial del Ejército, activista por el bienestar animal y fundadora del refugio de animales “Una mano, una patita”

La Cochabamba que ansío dejar como mi legado a las próximas generaciones es más humana, solidaria y consciente, una sociedad donde los animales no sean considerados invisibles ni desechables.



Una Cochabamba donde ningún animal sea abandonado, donde rescatar sea una responsabilidad compartida y donde el respeto por toda forma de vida sea parte de nuestra cultura.



En otras palabras, la Cochabamba que sueño es una ciudad más empática, responsable y comprometida con la protección animal, en la que la adopción responsable, la esterilización y el respeto sustituyan al abandono y la indiferencia.



Eso solo es posible lograr trabajando en equipo, con la población comprometida y autoridades que apoyen tanto en la educación como en leyes protectoras que garanticen que nuestras “wawitas” estén protegidas.