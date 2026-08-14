Accidente de aviación en Beni, buscan a un sobreviviente extraviado

La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) mantiene el operativo de búsqueda y rescate de los ocupantes de la aeronave C-172 con matrícula CP-928, que sufrió un accidente en inmediaciones de la estancia Cachascani, luego de perder contacto radial y radar durante su vuelo en la ruta entre Trinidad y esa región beniana.

Tras recibir la información sobre el posible accidente, se activó el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y, posteriormente, Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) declaró la aeronave en situación de Detresfa (fase de peligro o siniestro), que es el nivel más grave de alerta en la aviación, de acuerdo con la autonomía establecida en su plan de vuelo.

Cuatro personas viajaban en la aeronave siniestrada: dos fiscales, un abogado y el piloto.

Auxilio

Según el reporte oficial, a las 13:32 despegó desde Trinidad la aeronave C-206 FAB-421, perteneciente al GAT-72, con dos rescatistas del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) de la FAB y equipos de primeros auxilios, agua y una camilla para una eventual evacuación médica.

La aeronave aterrizó a las 14:30 en la estancia Cachascani. Desde ese punto, el personal SAR se trasladó hasta el lugar del accidente para evaluar la situación de los ocupantes, brindarles asistencia y establecer las prioridades de evacuación. A las 17:20, el FAB-421 inició el retorno desde Cachascani con un herido de gravedad y el cuerpo sin vida de uno de los ocupantes.

De acuerdo con el reporte de la V Brigada Aérea, el herido evacuado es el fiscal Hans Cristian Estenssoro Trigoso, mientras que el fallecido fue identificado como el capitán Herlan Coca Gutiérrez. Asimismo, la fiscal Juana Guevara Paniagua fue evacuada en otra aeronave, mientras que el fiscal Juan Benjo Huchani Alpiri aún no fue ubicado, luego de haberse separado del grupo presuntamente con la intención de buscar ayuda.

Ante esta situación, dos rescatistas SAR permanecen en la estancia Cachascani y, junto con trabajadores del lugar, iniciaron las operaciones de búsqueda y localización del fiscal. La FAB mantiene activo el operativo y concentra sus esfuerzos en ubicar al pasajero que permanece extraviado, garantizar la atención de los heridos y completar las labores de rescate.

Las circunstancias y causas del accidente serán establecidas por las instancias competentes mediante la investigación correspondiente. La prioridad de las operaciones en este momento es preservar la vida y completar la búsqueda de la persona que aún permanece desaparecida.