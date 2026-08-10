Messi despidió a su padre junto a sus familiares en una ceremonia privada

Fútbol
Redacción Central
Publicado el 10/08/2026 a las 8h35
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Con la presencia de Lionel Messi, amigos, allegados y toda su familia, culminó el último adiós a Jorge Messi en el cementerio El Prado de Rosario. El deceso del padre del capitán argentino conmocionó al mundo entero tras confirmarse su fallecimiento a los 68 años en un sanatorio de la ciudad santafesina, luego de atravesar una prolongada enfermedad, según La Nación.

El jugador de Inter Miami aterrizó en el aeropuerto de su ciudad natal el sábado, alrededor de las 20:45, a bordo de un avión privado desde Fort Lauderdale, Florida, acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos. La ceremonia de despedida fue totalmente blindada para evitar el acceso de los medios y de curiosos.

Jorge fue el esposo de Celia Cuccittini y padre de Rodrigo, Matías, María Sol, además de Lionel. Fue el sostén de la extraordinaria trayectoria futbolística de su hijo y había tomado a su cargo la administración de las responsabilidades del astro fuera del terreno de juego, según Infobae.

Aunque el padre del diez nunca se caracterizó por ser una personalidad mediática, su impacto en el fútbol fue reconocido a nivel mundial. Junto con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), los dirigentes de clubes como el Barcelona, Inter Miami, París Saint-Germain (PSG), Newell’s Old Boys, entre otros, despidieron a Jorge y enviaron sus condolencias a la familia Messi.

El apoyo

En el cementerio El Prado se acumulaban en las rejas los carteles que rezaban “Fuerza flia (familia) Messi” o “Fuerza Messi, te amo siempre”, que acompañaban a una corona floral.

Antes del fallecimiento del padre del 10 de la selección, el intendente rosarino Pablo Javkin envió un mensaje de apoyo a la familia Messi y habló sobre el rol de Jorge en la ciudad santafesina.

“Jorge fue un gran rosarino. Es una familia que siempre mantuvo sus raíces acá, siempre tuvo un cuidado muy especial”, destacó y añadió: “Ese fue el laburo principal de Jorge; cuidar a esa familia, de clase media laburante que nunca olvidó sus orígenes. Y la cuidó también a costa de muchas cosas. Fue muy atacado, muchas veces por preservar”.

Mundial

El Mundial 2026 fue inolvidable para Lionel Messi. También para todos los argentinos.

¿Hay una razón? No sólo una. Son varias. Pero tal vez la más importante es que el astro rosarino volvió a ser el eje de una Selección que hizo historia porque quedó a un paso de repetir la consagración de Qatar 2022. La derrota en la final contra España quedó en el pasado, pero lo que nunca se podrá olvidar y ya es parte de los libros es la increíble actuación del número 10 de Argentina a sus 39 años. Todo en medio de una situación personal muy difícil para él.

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