Caso Jaguar: Hay un aprehendido y buscan a otros dos implicados

El hombre acusado de matar al jaguar en Guayaramerín fue aprehendido luego de que disparara a muerte al animal el pasado domingo. El caso es investigado por biocidio y porte o portación ilícita de armas. Ante el hecho la Fiscalía pedirá detención preventiva para el acusado en su audiencia de medidas cautelares, además de continuar con la búsqueda de los demás involucrados.

Tras su traslado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV), vecinos y comunarios instalaron una vigilia en su respaldo y aseguraron que actuó en defensa propia ante el temor de que el felino ataque a niños u otros habitantes de la zona.

Las autoridades continúan recolectando evidencias y realizando el rastreo correspondiente para dar con la ubicación de los otros dos hombres involucrados y señalaron que actúan para asegurar la detención de los demás responsables del ataque letal.

El pasado domingo se difundieron imágenes en las redes sociales donde se observa a tres personas acorralar y disparar con escopeta a un jaguar que había entrado a una vivienda. Posterior a su muerte, el felino habría sedo decapitado y desollado, restos que fueron recuperados por el personal técnico del medio ambiente.