Tras denuncia de transfugio por "pegas", Marinkovic y Suárez anuncian su alejamiento de Libre

Después de que la bancada de Libre - liderada por Jorge Tuto Quiroga- denunciara que el Gobierno ofrece "pegas", cargos públicos, prebendas y dinero para captar votos de legisladores en la Asamblea y promover el transfugio político, dos de sus legisladores decidieron alejarse de la Alianza opositora.

La mañana de este miércoles, Branko Marinkovic y Ernesto Suárez, anunciaron que se alejan de la Alianza por la que fueron elegidos.

Marinkovic, por un lado, comunicó esa postura tras estrellarse contra el líder de Libre, el expresidente Jorge Tuto Quiroga.

"Me parece realmente una falta de respeto, de tino y mentirle a toda la población boliviana de la realidad de lo que es la alianza Libre. Entonces, eso ya se tiene que acabar", señaló.

Reprochó las acusaciones "temerarias" respecto a que legisladores recibirían dinero y "maletines" y aseguró que trabaja "para que a este país le vaya bien".

En ese marco, acusó a Quiroga de no poder mantener un partido ni una sigla a lo largo de su trayectoria.

"Ninguno de los que estamos aquí hemos participado en siete elecciones con cinco siglas distintas, lo que ha hecho el señor Quiroga, y eso demuestra muy claramente que no puede mantener ni sigla ni partido, que han rebotando de un lado a otro porque no tiene capacidad de dialogar y hacer democracia", afirmó.

Por su lado, el senador Ernesto Suárez remarcó que no forman parte del partido Libre, sino de Demócratas, que conformó la alianza del mismo nombre.

"¿Vamos a ayudar a que se caiga el Gobierno, el presidente? ¿Ese es nuestro objetivo? ¿Pensando en que vienen elecciones nuevamente y quedaron dos y uno se cae y el otro va a ser el próximo presidente? Estamos haciendo una lectura equivocada", afirmó.

Suárez denunció, sin presentar pruebas, que los seguidores de Quiroga ponen "trabas" a las gestiones en favor del país por "intereses personales".

"Van a volver los que nos persiguieron 20 años y quienes sufrimos la persecución; no queremos que esos vuelvan y hoy andan de la mano con esos armando todas las estrategias dentro de la Asamblea Legislativa, nosotros estamos al otro lado, durante 20 años los enfrentamos y vamos a seguir enfrentándolos", añadió.