Evistas tratan de reactivar trámite para su partido

País
ERBOL y RKC
Publicado el 25/08/2026 a las 20h26
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El evismo ha presentado ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) un recurso extraordinario de revisión, con el cual pretende reactivar su trámite de otorgación de personalidad jurídica para su sigla E-Pueblo.

En concreto, con el recurse se pretende que el TSE anule una resolución de diciembre de 2025, mediante la cual decidió rechazar la otorgación de la personalidad jurídica.

El argumento del evismo consiste en que supuestamente el Tribunal no cumplió sus mismos plazos para emitir informes, por lo cual la resolución de rechazo debería ser nula.

El abogado Marcelo Galván, representante del equipo jurídico de Evo Pueblo, explicó que se presentó un recurso extraordinario para que se rechace la resolución que deja sin personería jurídica a Evo Pueblo debido a incumplimiento de plazos e irregularidades en el proceso.

‎‎El jurista indicó que se subsanaron todas las observaciones e incluso se cambió el nombre de Evo Pueblo a E. Pueblo. Esperan la respuesta por parte del TSE en un plazo de 15 días, caso contrario se recurrirá a la justicia constitucional.

Recordó que por esa vía la Falange Socialista Boliviana y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria recobraron sus personerías jurídicas.

Explicó que, de aprobarse su trámite, E-Pueblo recién estaría habilitado a recolectar las firmas necesarias para lograr su sigla. Adelantó que pretende hacer el proceso mediante registro biométrico.

E-Pueblo es la sigla que propuso el evismo al TSE, debido a que la denominación de Evo Pueblo fue rechazada al hacer alusión a una persona.

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