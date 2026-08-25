Luto en la música: Muere la cantautora estadounidense Dolly Parton

El mundo de la música y el espectáculo está de luto. Dolly Parton, una de las figuras más influyentes, queridas y universales de la cultura popular estadounidense, falleció este martes a los 80 años de edad. La noticia de su deceso fue compartida por su sobrino, Brian Seaver, a través de un emotivo comunicado familiar en redes sociales: "Dolly vivió en la luz y seguramente está en los brazos de Jesús. Su legado es de amor, compasión y resiliencia".

Según los primeros informes, la artista falleció en paz en su residencia de Nashville. En los últimos meses, Parton había experimentado un notable declive de salud, lidiando con complicaciones médicas crónicas que la llevaron a cancelar compromisos importantes, incluyendo una esperada residencia de conciertos en Las Vegas.

En declaraciones recientes, la propia cantante había admitido con honestidad que atravesaba un periodo complejo tras descuidar su propio bienestar mientras cuidaba a su esposo, Carl Dean, quien falleció en marzo de 2025.

De la pobreza rural al estrellato global

Nacida el 19 de enero de 1946 en una humilde cabaña de madera en las montañas de la región de East Tennessee, Parton fue la cuarta de doce hermanos. Sus orígenes extremadamente sencillos forjaron el carácter y la sensibilidad que más tarde plasmaría en sus canciones.

Con una trayectoria profesional imponente de casi siete décadas, Parton compuso himnos inmortales como "Jolene", "9 to 5" y la magistral "I Will Always Love You" (canción que posteriormente se convirtió en un éxito mundial en la voz de Whitney Houston). A lo largo de su carrera vendió más de 160 millones de discos y cosechó innumerables reconocimientos, entre ellos 11 Premios Grammy, tres Premios Emmy y un Oscar honorífico humanitario en 2025.