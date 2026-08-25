Lara convoca a nueva sesión para interpelar al Ministro de Gobierno sobre la lucha contra el narcotráfico

El vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Edmand Lara, convocó a una nueva sesión del pleno del Parlamento para interpelar al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sobre la lucha contra el narcotráfico.

La interpelación está citada para este miércoles 26 de agosto a partir de las 11 de la mañana en el hemiciclo de la ALP y fue solicitada por los diputados Rolando Pacheco, Edwin Huiza y Juan Carlos Poma.

La semana pasada, cabe recordar, el, ahora, exministro de Economía, Gabriel Espinoza, no asistió a su interpelación y la ALP decidió rechazar la justificación de su ausencia, por lo que decidió su censura. Días después fue destituido a través de un Decreto Supremo.

La semana pasada el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, también fue interpelado respecto a Boliviana de Aviación (BoA) y recibió el voto de confianza de la ALP.

Además, este martes es interpelado el ministro de Hidrocarburos Marcelo Blanco, respecto a "los contratos, importación y abastecimiento de combustible y aplicación de normativa vigente".

Al momento de este reporte, el Ministro terminó su exposición ante el pleno de la ALP y el Parlamento debatirá en la tarde si lo respalda o lo censura.