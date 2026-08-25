EEUU lanza el plan ‘Paria Económico’ para asfixiar a Irán

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AGENCIAS
Publicado el 25/08/2026 a las 8h07
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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció ayer el inicio de la operación ‘Paria Económica’ para cortar “todas las opciones económicas” de Irán con el objetivo de elevar la presión con sanciones contra la República Islámica a casi seis meses del inicio de la guerra.

“El Departamento del Tesoro ha identificado todos los nodos, facilitadores y redes que Irán ha utilizado para el contrabando de petróleo y eludir sanciones”, dijo Bessent en una rueda de prensa, en la que reiteró que “nadie está exento” de ser objetivo de sanciones indirectas por negociar con Irán.

El alto funcionario aclaró que estas “sanciones sectoriales” apuntarán a “cinco de las vías vitales que Irán explota en otros países: activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo”. “Estas medidas amplían el riesgo de sanciones secundarias para cualquiera que sea lo suficientemente insensato como para seguir haciendo negocios con este régimen, y acelerarán la rapidez con la que actuaremos contra ellos”, alertó.

El encargado del Tesoro adelantó que funcionarios, el Departamento de Estado y las Fuerzas Armadas “se están reuniendo ahora con sus homólogos internacionales para transmitirles que EEUU espera acciones concretas”, aunque no detalló qué naciones fueron advertidas ni precisó un calendario para aplicar estas sanciones.

El secretario del Tesoro estadounidense también informó sobre nuevas sanciones a “más de sesenta entidades, individuos y buques en todo el mundo que permiten al régimen iraní adquirir tecnología nuclear y de misiles ilícita, llevar a cabo operaciones cibernéticas y generar ingresos petroleros”.

Fuera del dólar estadounidense

Bessent agregó que Washington pondrá fin al acceso al sistema del dólar estadounidense a todos los que laven dinero iraní.

“Cualquier entidad que facilite el lavado de dinero en nombre de Irán será excluida del sistema del dólar estadounidense. El reloj acaba de empezar a correr”, dijo Bessent a periodistas en una conferencia de prensa. “Ya no es aceptable actuar en las zonas grises” del conflicto, agregó.

Bessent no especificó qué países podrían enfrentarse a posibles sanciones secundarias por parte de Estados Unidos, pero China, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos son los principales socios comerciales de Irán.

Por su parte, Irán ha respondido que no permitirá que Washington dicte los términos del fin de la guerra y ha reiterado sus advertencias a otros países para que no participen en la nueva campaña económica estadounidense en su contra. Avisó además que considera como “enemigo” a los países que se unan a la “guerra económica” de Estados Unidos.

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