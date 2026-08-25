Viceministerio de Educación Regular tiene nueva titular

Luz Jiménez Quispe fue posesionada este martes como como nueva viceministra de Educación Regular, en reemplazo de Juan Carlos Pimentel.

Durante el acto de posesión, el ministro de Educación, Erick Sanjinés expresó su confianza y respaldo a la gestión de la nueva autoridad.

Por su parte, Jiménez aseguró que asume el cargo con el propósito de escuchar, dialogar y trabajar de manera coordinada con el magisterio, las comunidades y las familias.

Explicó que uno de los principales desafíos es garantizar que la niñez y la juventud aprendan a leer con comprensión, razonar con lógica matemática y desenvolverse con pensamiento crítico.

Tres prioridades

“Nuestra gestión se centrará en tres prioridades inmediatas: el apoyo real al trabajo docente en el aula; la lectura y el razonamiento científico, porque tenemos que apoyar a nuestra niñez a transitar en las lenguas, en la lectura, en la escritura, en la matemática; y desarrollar la secundaria y las universidades para asegurar la transitabilidad de nuestra juventud al nivel superior”, indicó.

La nueva autoridad convocó a la comunidad educativa boliviana a ser parte de su gestión y contribuir a mejorar la educación.

“Todo ajuste que vayamos a realizar requiere la construcción, el aporte de todos. Por lo tanto, si bien asumo un rol, también convoco a los profesionales, a los maestros y a la sociedad en general a que asumamos este desafío de mejorar la educación de nuestra niñez y nuestra juventud”, afirmó.

En el acto participaron la viceministra de Educación Superior de Formación Profesional, Ana Cárdenas, y la viceministra de Educación Especial y Alternativa, Alejandra Bonifaz, además de otras autoridades e invitados.

Currículum

Luz Jiménez Quispe es licenciada en Antropología, licenciada Normalista en Matemática para Secundaria, doctora en Lengua, Lectura y Cultura por la Universidad de Arizona, magíster en Educación Intercultural Bilingüe con mención en Gestión y Planificación en la Universidad Mayor de San Simón y en Planificación, Gestión y Evaluación de Intervenciones de Cooperación al Desarrollo en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Tiene una serie de Diplomados, entre ellos: Competencias en TIC y TAC, Experto Universitario Iberoamericano de Indicadores y Estadísticas Educativas, Neurociencias Aplicadas a la Educación y Educación Superior Basado en el Modelo Académico por Competencias.

Fue rectora de la Universidad Pedagógica de Posgrado, docente de pregrado y posgrado en la Universidad de Arizona, Universidad Mayor de San Simón, Universidad Nacional Siglo XX, Universidad Amazónica de Pando y Escuela Militar de Ingeniería. Conferencista en temas educativos y con una vasta producción intelectual, investigativa y científica. habla inglés, portugués, aymara y español, su lengua materna.