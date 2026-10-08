Gobierno proyecta ingreso temporal de FFAA en lucha antidroga y crimen

El Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional (Cosdep) aprobó ayer cuatro proyectos normativos destinados a fortalecer la seguridad y defensa del Estado.

Entre ellos se encuentra una propuesta que establece una herramienta para enfrentar amenazas graves del crimen organizado transnacional y el narcoterrorismo y contempla una participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas (FFAA), según reporte de Visión 360.

“De acuerdo a la directiva presidencial en mi posición, donde me ha indicado que se trabaje en la Ley de Seguridad y Defensa, se vea una norma para que para que participen las fuerzas armadas armadas en la lucha contra el contra el narcotráfico”, afirmó el secretario general permanente del Consejo, general Germán Leonardo Rodrigo Mendizábal. En tanto, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, detalló que las cuatro propuestas corresponden al proyecto de Ley de Seguridad y Defensa, el marco normativo del Consejo Supremo de Defensa, una propuesta relacionada con el sistema de inteligencia y una norma que establece una herramienta excepcional para enfrentar amenazas graves del crimen organizado transnacional y el narcoterrorismo.

Aprobadas

“Estas cuatro normas han sido aprobadas y pasarán en el lapso de una semana a Udape (Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales) para la revisión correspondiente”, informó Justiniano.

Respuesta

Justiniano explicó que la medida busca ampliar la capacidad de respuesta del Estado ante estructuras criminales que, según indicó, no se limitan al tráfico de drogas.

“Hoy las organizaciones criminales no funcionan solamente transportando droga. Pueden tener logística, financiamiento, armas, tecnología, rutas internacionales y estructuras capaces de ejercer violencia e intimidación”, afirmó.

En ese contexto, señaló que la estrategia contempla “más inteligencia, mayor control de fronteras y del espacio aéreo y fluvial, protección de infraestructura crítica, mejor coordinación institucional y mayor cooperación principalmente con nuestros países vecinos”.

El presidente Rodrigo Paz, por su parte, destacó que el crimen organizado tiene un carácter transversal y puede recurrir a distintas fuentes ilícitas de financiamiento.