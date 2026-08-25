El ministro de Hidrocarburos es interpelado por contratos y el abastecimiento de combustible

Después de las 10.00 de este martes, se ha dado inicio a la sesión para la interpelación al ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, por el desabastecimiento del combustible.

El ministro Blanco llegó a su interpelación después de las 10.30. El acto fue promovido por los diputados Sindy Carina Donaire, Claudia Herbas Siles y Rolando Santos Pacheco.

La sesión fue instalada en medio de las largas filas por combustible en diferentes surtidores del país. Incluso, los choferes amenazan con asumir medidas en caso de que el Gobierno no dé soluciones.

El diputado Rolando Pachecho afirmó que el ministro debe responder acerca del desabastecimiento de combustible y aseguró que votará por la censura.