Sao Paulo: Edificio en construcción cae sobre casa de bolivianos y deja dos muertos

Al menos dos personas murieron en las primeras horas de este sábado en Sao Paulo, Brasil, después de que un edificio en construcción se derrumbara sobre una vivienda adyacente habitada por personas de origen boliviano. Un niño y un adulto fueron rescatados con vida de entre los escombros.

Las imágenes muestran a bomberos, rescatistas y personal de Defensa Civil trabajando entre los restos de la estructura, con el apoyo de maquinaria pesada y equipos caninos, mientras continúa la búsqueda de posibles sobrevivientes.

El derrumbe ocurrió alrededor de las 2:00 (hora local) en el barrio de Penha, en la zona este de Sao Paulo. La estructura, de aproximadamente 12 pisos de altura y aún en construcción, cayó sobre una casa vecina. Según informes preliminares, once residentes de origen boliviano se encontraban en la vivienda: ocho adultos y tres niños. Dos mujeres fueron encontradas y retiradas sin vida de entre los escombros; una de ellas estaba embarazada.

Herbert, residente de la casa afectada, dijo que su esposa y sus hijas permanecían atrapadas bajo los restos de la construcción y que estaba a la espera de información por parte de los equipos de emergencia.

"Mis hijas y mi esposa están sepultadas bajo estos escombros, bajo todos estos escombros. No tengo información más detallada hasta el momento. Los bomberos dijeron que, en un rato, cuando terminen todo el trabajo, me darán la información completa", expresó el padre.

Los equipos de rescate también lograron sacar con vida a dos personas, entre ellas un menor y un adulto, quienes fueron trasladados a un hospital en Tatuapé para recibir atención médica.

La emergencia movilizó a decenas de bomberos, vehículos especializados y personal médico, así como a equipos de Defensa Civil estatal y municipal. El área fue acordonada por las autoridades mientras continúan las operaciones de rescate, búsqueda y remoción de escombros.

Herbert también manifestó su desesperación por las pérdidas y cuestionó quién se hará responsable de los daños causados por el derrumbe.

"¿Quién va a responder por toda esa pérdida? Trabajé durante nueve años para construir mi patrimonio para mi familia. (...) Perdí a la familia que más valoraba, mi hija y mi esposa. Nadie me responde. ¿Quién me va a responder?", enfatizó.

Según el Cuerpo de Bomberos, el inmueble que se derrumbó era una obra que tenía una orden de paralización y no estaba habitada. Aunque nadie residía formalmente en la construcción, las autoridades señalaron que algunos trabajadores solían dormir en su interior.

El accidente ocurrió durante una madrugada marcada por fuertes lluvias en Sao Paulo. Sin embargo, Defensa Civil aclaró que, por el momento, no hay pruebas suficientes para establecer que las precipitaciones hayan causado directamente el colapso.

Las autoridades indicaron que aún no es posible determinar si la lluvia fue la causa del derrumbe.

Las causas de la falla de la estructura se determinarán a través de las investigaciones pertinentes, mientras que los equipos de emergencia permanecen en el lugar en caso de que se encuentren otras personas entre los escombros.