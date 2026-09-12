Sao Paulo: Edificio en construcción cae sobre casa de bolivianos y deja dos muertos

Mundo
Viory
Publicado el 12/09/2026 a las 13h41
ESCUCHA LA NOTICIA

Al menos dos personas murieron en las primeras horas de este sábado en Sao Paulo, Brasil, después de que un edificio en construcción se derrumbara sobre una vivienda adyacente habitada por personas de origen boliviano. Un niño y un adulto fueron rescatados con vida de entre los escombros.

Las imágenes muestran a bomberos, rescatistas y personal de Defensa Civil trabajando entre los restos de la estructura, con el apoyo de maquinaria pesada y equipos caninos, mientras continúa la búsqueda de posibles sobrevivientes.

El derrumbe ocurrió alrededor de las 2:00 (hora local) en el barrio de Penha, en la zona este de Sao Paulo. La estructura, de aproximadamente 12 pisos de altura y aún en construcción, cayó sobre una casa vecina. Según informes preliminares, once residentes de origen boliviano se encontraban en la vivienda: ocho adultos y tres niños. Dos mujeres fueron encontradas y retiradas sin vida de entre los escombros; una de ellas estaba embarazada.

Herbert, residente de la casa afectada, dijo que su esposa y sus hijas permanecían atrapadas bajo los restos de la construcción y que estaba a la espera de información por parte de los equipos de emergencia.

"Mis hijas y mi esposa están sepultadas bajo estos escombros, bajo todos estos escombros. No tengo información más detallada hasta el momento. Los bomberos dijeron que, en un rato, cuando terminen todo el trabajo, me darán la información completa", expresó el padre.

Los equipos de rescate también lograron sacar con vida a dos personas, entre ellas un menor y un adulto, quienes fueron trasladados a un hospital en Tatuapé para recibir atención médica.

La emergencia movilizó a decenas de bomberos, vehículos especializados y personal médico, así como a equipos de Defensa Civil estatal y municipal. El área fue acordonada por las autoridades mientras continúan las operaciones de rescate, búsqueda y remoción de escombros.

Herbert también manifestó su desesperación por las pérdidas y cuestionó quién se hará responsable de los daños causados por el derrumbe.

"¿Quién va a responder por toda esa pérdida? Trabajé durante nueve años para construir mi patrimonio para mi familia. (...) Perdí a la familia que más valoraba, mi hija y mi esposa. Nadie me responde. ¿Quién me va a responder?", enfatizó.

Según el Cuerpo de Bomberos, el inmueble que se derrumbó era una obra que tenía una orden de paralización y no estaba habitada. Aunque nadie residía formalmente en la construcción, las autoridades señalaron que algunos trabajadores solían dormir en su interior.

El accidente ocurrió durante una madrugada marcada por fuertes lluvias en Sao Paulo. Sin embargo, Defensa Civil aclaró que, por el momento, no hay pruebas suficientes para establecer que las precipitaciones hayan causado directamente el colapso.

Las autoridades indicaron que aún no es posible determinar si la lluvia fue la causa del derrumbe.

Las causas de la falla de la estructura se determinarán a través de las investigaciones pertinentes, mientras que los equipos de emergencia permanecen en el lugar en caso de que se encuentren otras personas entre los escombros.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
Municipios de Cochabamba acuerdan con la UPRE priorizar obras para 2027
3
Lluvias y tormentas marcarán la jornada en varias ciudades de Bolivia
4
Bancomunidad amplía sus servicios y abre una agencia en Quillacollo
5
Ministro dice que reducción económica del nivel central ronda los Bs 8.000 millones

Lo más compartido

1
Aprehenden a cuatro soldados en El Alto por robo de material explosivo de contrabando
2
Lara declaró por el caso "Audi" contra Espinoza y pide convocar al vendedor de camioneta
3
11 de septiembre de 2001: a 25 años del atentado que cambió al mundo
4
La Gobernación de Santa Cruz promulga ley departamental antibloqueos
5
Alcalde de Viacha analiza traslado de cuartel; demolerán al menos tres casas

Más en Mundo

11/09/2026
11 de septiembre de 2001: a 25 años del atentado que cambió al mundo
Estados Unidos conmemora hoyel 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre con una serie de actos en todo el país.
Ver más
10/09/2026
OIEA remite a Irán al Consejo de Seguridad de ONU por incumplir sus obligaciones nucleares
El Consejo de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la agencia nuclear de la ONU, votó ayer a favor de remitir a Irán al Consejo...
Ver más
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado ayer a 36 entidades, incluidas 27 aerolíneas iraníes, por ayudar a trasladar armamento, personal y cargas que favorezcan al “régimen” de...
Ver más
09/09/2026
Estados Unidos impone nuevas sanciones a las aerolíneas iraníes
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, advirtió ayer a la República de Corea que no mantenga presencia militar ni se involucre en las operaciones en el estrecho...
Ver más
08/09/2026
Irán advierte a Rep. de Corea no involucrarse militarmente en el estrecho de Ormuz
Un tribunal de Egipto ha condenado a muerte a doce personas, entre ellas una presentadora de televisión, Sarah Khalifa, en el marco de un proceso sobre las actividades de una banda criminal dedicada...
Ver más
08/09/2026
Un tribunal de Egipto condena a muerte a doce personas, entre ellas a Sarah Khalifa, presentadora de televisión, por cargos de drogas
La cartografía oficial es clara tanto en Chile como en Argentina. El estrecho de Magallanes, en toda su extensión, pertenece a Chile. Es lo que estableció el Tratado de 1881 entre ambos países y...
Ver más
06/09/2026
Estrecho de Magallanes: ¿el Ormuz latinoamericano?
En Portada
12/09/2026 Cochabamba
Cochabamba inaugura Terrapuerto, la nueva terminal de buses, en la zona de Albarrancho
Cochabamba inauguró este sábado 12 de septiembre su nueva terminal de buses “Terrapuerto”, en la zona de Albarrancho, con una inversión privada de más de $us...
vista
12/09/2026 País
Ejército convoca a 14 militares a declarar por explosiones en Viacha
A una semana de las explosiones registradas en el Cuartel Bolívar de Viacha, el Ejército inició un sumario informativo militar y convocó a 14 excomandantes del...
vista
12/09/2026 País
Sondeo del IBCE: 96% de los bolivianos consultados rechaza los bloqueos como medida de presión
El 96% de los bolivianos consultados en un sondeo del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) rechazó los bloqueos como medida de presión, mientras que...
vista
12/09/2026 País
Cisterneros advierten que la inflación "será difícil de aguantar" si quitan la subvención a los combustibles
El presidente de la Federación de Empresarios Cisterneros del Oriente, Sergio Kosky, advirtió desde Tarija que una eventual eliminación de la subvención a los...
vista
12/09/2026 País
Lluvias y tormentas marcarán la jornada en varias ciudades de Bolivia
El pronóstico del Senamhi anticipa un marcado contraste térmico para este sábado 12 de septiembre: mientras el occidente tendrá temperaturas bajo cero durante...
vista
12/09/2026 Economía
Bancomunidad amplía sus servicios y abre una agencia en Quillacollo
El Banco PyME de la Comunidad S.A. (Bancomunidad), una entidad financiera con raíces cochabambinas, amplió sus actividades con la inauguración este viernes de...
vista
Actualidad
La Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), dependiente del Gobierno nacional, y los gobiernos municipales de Cochabamba...
Ver más
09/11/2026 Cochabamba
Municipios de Cochabamba acuerdan con la UPRE priorizar obras para 2027
La comisión interventora de YPFB recurrirá a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y...
Ver más
09/11/2026 Economía
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
Al menos dos personas murieron en las primeras horas de este sábado en Sao Paulo, Brasil, después de que un edificio en...
Ver más
12/09/2026 Mundo
Sao Paulo: Edificio en construcción cae sobre casa de bolivianos y deja dos muertos
Un reciente estudio de la empresa Ipsos SIESMORI publicado en septiembre reveló que el respaldo a la eliminación de la...
Ver más
12/09/2026 País
Pierde apoyo el fin de la subvención; en La Paz y El Alto está el mayor respaldo
Deportes
El presidente de la Organización Deportiva Bolivariana (Odebo), Baltazar Medina, reiteró que para que el desarrollo de...
Ver más
11/09/2026 Multideportivo
Odebo exige compromiso gubernamental para organizar los Juegos Bolivarianos 2029
“Representar a Bolivia va mucho más allá de competir, es llevar sueños, esperanzas de todo un país, es recordar de que...
Ver más
09/09/2026 Multideportivo
Valeria Quispe y Conrrado Moscoso, los abanderados de Bolivia en los Suramericanos
La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) aguarda los informes de las instancias correspondientes para conocer con...
Ver más
08/09/2026 Fútbol
La FBF esperará informe oficial del caso Villegas del Tribunal de Ética
Con la participación de las selecciones de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, el miércoles en la Villa Deportiva...
Ver más
08/09/2026 Fútbol
Bolivia debutará contra Argentina en el Sudamericano de la Liga de Fútbol Playa
Tendencias
Apple presentó el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, los modelos que incorporan el sistema de cámara profesional más...
Ver más
11/09/2026 Tecnología
iPhone 18 Pro vs. iPhone 18 Pro Max: en qué se diferencian los celulares de Apple
Convertir una fotografía actual en un retrato con estética de los años 80 se convirtió en una de las tendencias más...
Ver más
10/09/2026 Tecnología
Claves para crear la foto más realista de cómo me vería en los años 80 con IA
Netflix dejará de funcionar en una amplia gama de celulares antiguos desde el 10 de septiembre de 2026. La medida...
Ver más
08/09/2026 Tecnología
Qué celulares Android y iPhone quedarán sin la aplicación de Netflix
El mercurio usado para la minería ilegal se ha extendido como una plaga a través de los ríos de la Amazonía. Al hacerlo...
Ver más
07/09/2026 Medio Ambiente
Oro tóxico: el mercurio de la minería amenaza a más de 160 comunidades de la cuenca del río Beni en Bolivia
Doble Click
Con la intención de superar el éxito que tuvieron en La Paz, los integrantes del  colectivo artístico independiente...
Ver más
11/09/2026 Cultura
11S: El musical Come from away llega a Cochabamba
Antonio Eguino lleva décadas detrás de las imágenes que cuentan parte de la historia de Bolivia.
Ver más
10/09/2026 Cine
La Cinemateca rendirá homenaje a Antonio Eguino, el maestro detrás de varias generaciones del cine boliviano
Con la consigna “El teatro será la voz de la naturaleza” se llevará a cabo la cuarta edición del Festival Internacional...
Ver más
10/09/2026 Cultura
La cuarta versión de Festinco levanta telón hoy en Cochabamba
Los resultados de PISA 2025 mostraron un nuevo retroceso de varios países de América Latina frente al promedio de la...
Ver más
09/09/2026 Cultura
Pruebas PISA: países de América Latina profundizan su retroceso educativo