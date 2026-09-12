Ejército convoca a 14 militares a declarar por explosiones en Viacha

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Publicado el 12/09/2026 a las 11h03
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A una semana de las explosiones registradas en el Cuartel Bolívar de Viacha, el Ejército inició un sumario informativo militar y convocó a 14 excomandantes del cuartel Bolivar a prestar su declaración para esclarecer las circunstancias del hecho que dejó ocho conscriptos y un sargento fallecidos, además de cuatro conscriptos desaparecidos y 84 personas heridas.

"En atención al requerimiento sumarial Nº 05/26 dentro del sumario informativo militar instaurado en la División Mecanizada 1 solicito y/o agradeceré disponer la presentación en esa gran unidad en fecha 11-sep-26 del siguiente personal", señala la orden.

Entre los convocados se encuentra un general de brigada, tres coroneles, un teniente coronel y nueve suboficiales. La lista incluye al general de brigada Juan Javier Z.C.; los coroneles Héctor Guido A. D., Osman H. D. y Rolando Martín V. I.; el teniente coronel Roberto Carlos M.M., además de nueve suboficiales.

La convocatoria a los excomandantes forma parte de las diligencias internas destinadas a reconstruir el recorrido de los materiales explosivos y establecer si existieron fallas o irregularidades en los procedimientos de control y custodia. Ademas de determinar qué fue lo que provocó las dos detonaciones registradas en el recinto militar y qué material estaba involucrado.

El hecho ocurrido el pasado 4 de septiembre provocó además graves daños en la infraestructura del Cuartel Bolívar y afectaciones en viviendas particulares ubicadas al rededor del recinto militar.

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