Las empresas que abrieron caminos en Cochabamba

Cochabamba
RUDDY ORELLANA V.
Publicado el 20/09/2026 a las 8h14
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La historia de Cochabamba no solo se escribió con discursos o batallas políticas; se forjó, fundamentalmente, en las naves industriales, los campos de cultivo y los talleres de sus provincias. 

Debido a su privilegiada posición geográfica, el departamento se consolidó de manera natural como el centro logístico y el gran conector económico de Bolivia. 

Las mercancías, las materias primas, el transporte pesado y las inversiones debían cruzar obligatoriamente por el valle para conectar los mercados del occidente con las tierras bajas del oriente.

Los Tiempos entendió desde sus primeros años que este progreso geográfico y social era inseparable del desarrollo económico.  A través de sus páginas, el periódico se convirtió en el principal aliado, promotor y vitrina de la industria local. 

Cada anuncio clasificado, cada crónica de inauguración de una planta y cada análisis en sus páginas económicas actuaron como un imán para captar inversiones, demostrando que la estabilidad del país dependía directamente de la salud productiva del valle.

El apoyo mutuo: publicidad que construye región

La relación entre el diario y el empresariado cochabambino fue de un profundo beneficio mutuo. Las empresas necesitaban la credibilidad y el alcance masivo de Los Tiempos para posicionar sus productos a nivel nacional, y el periódico encontraba en el dinamismo publicitario el sustento económico para mantener su independencia editorial frente a las presiones de los gobiernos de turno.

A través de suplementos especiales, coberturas de ferias internacionales organizadas por la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) y páginas dedicadas exclusivamente al comercio, el matutino impulsó el orgullo por lo “Hecho en Cochabamba”. 

Esta alianza invisible pero potente cimentó la confianza del consumidor boliviano en las marcas vallunas, transformando pequeños talleres familiares en corporaciones capaces de competir en mercados internacionales y de sostener la economía departamental en los momentos más oscuros de recesión nacional.

Nuevos pilares del desarrollo cochabambino

Para comprender la verdadera dimensión del poder empresarial valluno que creció junto a las páginas de este diario, es indispensable incorporar pilares que moldearon el paisaje constructivo y tecnológico de Bolivia. 

Entre ellos destaca Plastiforte, una firma que revolucionó los sistemas de conducción de agua y gas en todo el territorio nacional, convirtiéndose en sinónimo de ingeniería e innovación hidráulica. En el sector hotelero e inmobiliario, la Cadena Hotelera Regina expandió los estándares de hospitalidad y turismo corporativo, atrayendo eventos internacionales que dinamizaron el comercio local.

Por otro lado, Enabolco (Envases de Aluminio Bolivianos) se consolidó como el gigante industrial metalúrgico del valle, proveyendo soluciones de empaque esenciales para el sector de consumo masivo nacional. 

Asimismo, la memoria artística e identitaria de Cochabamba no habría cruzado las fronteras patrias sin el trabajo de Lauro Records (Discos Lauro), la mítica disquera que grabó, distribuyó y preservó la música folclórica y popular boliviana, cuyas promociones de vinilos y casetes llenaron por décadas las páginas culturales del matutino.

Tejido empresarial de la Llajta

El recorrido empresarial valluno muestra una admirable capacidad de adaptación y resiliencia, ampliamente documentada en los archivos del matutino.  Marcas pioneras como Manaco, instalada en Quillacollo por visionarios europeos escapando de la guerra, no solo calzaron a generaciones enteras de bolivianos, sino que se convirtieron en el bastión del empleo fabril y el sindicalismo obrero organizado. Paralelamente, la tradición alimentaria y el sabor local encontraron sus máximos estandartes en Dillmann y en la Cervecería Taquiña. Estas empresas no solo llenaron las mesas de las familias del país, sino que, de la mano de las campañas publicitarias del diario, patrocinaron la cultura, las principales festividades patronales y el deporte cochabambino. 

A este motor alimenticio se sumaron industrias estratégicas de molienda como SNC (Sociedad Nueva Casanueva) y Fábrica de Fideos La Estrella, que aseguraron la soberanía alimentaria del país en momentos de escasez y contrabando, demostrando la competitividad de la agroindustria harinera del valle.

Infraestructura, servicios y la revolución del consumo

Al llegar las décadas de los 80 y 90, la matriz económica cochabambina experimentó mutaciones profundas impulsadas por la apertura de mercados. 

Testigo del progreso

El periódico fue testigo y promotor del crecimiento de Comteco, la cooperativa telefónica cuyo título de acción llegó a ser el patrimonio familiar y de inversión más valorado por la clase media local. 

La modernización de los servicios básicos se consolidó con la expansión de la red eléctrica de Elfec y la presencia en los hogares de los productos de limpieza de Quimbol.

Asimismo, las pautas de consumo se transformaron radicalmente con la inauguración de las grandes salas de supermercados IC Norte, una empresa de raíces netamente cochabambinas que marcó la transición del comercio tradicional de los mercados populares de “La Cancha” hacia las grandes superficies comerciales modernas. 

En el rubro automotriz, las páginas de Los Tiempos se poblaron con las ofertas de importadoras emblemáticas como Ovando & CIA, Toyosa e Imcruz, las cuales consolidaron al valle como el eje neurálgico del comercio automotriz y la distribución de maquinaria pesada para todo el territorio nacional.

Gigantes de la alimentación y la salud

El crecimiento demográfico demandó una evolución industrial sin precedentes en el sector de alimentos de primera necesidad. 

PIL Andina, con su gigantesca planta industrial en Cochabamba, lideró el mercado de lácteos y derivados, convirtiéndose en una de las corporaciones con mayores ingresos del departamento. 

En el sector avícola, el valle se consolidó como el principal proveedor de proteína de Bolivia mediante la competencia y expansión de IMBA y Avícola Sofía. Esta última, aunque de origen cruceño, estableció en Cochabamba gigantescos complejos productivos que reconfiguraron el agro local. Finalmente, la salud del país encontró su escudo químico en Cochabamba a través de industrias farmacéuticas de altísima tecnología como Laboratorios Alcos, Sigma Corp. y Laboratorios Cofar, cuyos lanzamientos de medicamentos esenciales y campañas de bienestar público fueron respaldados sistemáticamente por la cobertura científica e informativa de Los Tiempos.

Las empresas mencionadas son apenas una parte de las muchas que, a lo largo de las décadas, contribuyeron a forjar el tejido productivo y comercial de Cochabamba. A todas ellas, grandes, medianas y pequeñas, va el reconocimiento por haber hecho historia y por seguir haciéndola, generando fuentes de empleo, impulsando la economía y sosteniendo con trabajo, inversión y perseverancia el espíritu empresarial de la Llajta.

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