Presidente Paz participará en actos protocolares y entrega de obras en Cochabamba

Cochabamba se prepara para conmemorar los 216 años de su grito libertario con una agenda que contempla actividades cívicas y protocolares. La Alcaldía de Cochabamba informó que los principales actos se desarrollarán entre este domingo 13 y el lunes 14 de septiembre.

En este marco, el presidente Rodrigo Paz cumplirá desde este domingo una agenda que contempla la entrega de obras y su participación en los actos protocolares por el aniversario del departamento, informó el viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santa María.

La autoridad adelantó que ministros de Gobierno también participarán en las actividades previstas y realizarán anuncios relacionados con nuevas obras y proyectos para Cochabamba.

La agenda presidencial se desarrollará en el marco de las actividades conmemorativas del aniversario del departamento, con la presentación de proyectos y acciones orientadas al desarrollo de la región.