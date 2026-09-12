Cochabamba inaugura Terrapuerto, la nueva terminal de buses, en la zona de Albarrancho

Cochabamba inauguró este sábado 12 de septiembre su nueva terminal de buses “Terrapuerto”, en la zona de Albarrancho, con una inversión privada de más de $us 30 millones y el apoyo de 800 empresarios y comerciantes. En tanto, la Alcaldía invirtió en la construcción de accesos y obras complementarias más de Bs 36 millones de un crédito del FNDR.

“Me siento emocionado por el apoyo que ha existido de 800 empresarios, comerciantes, etc., que con esa su inversión hemos terminado Terrapuerto y porque no agradecer al emprendimiento de la familia que ha sido muy importante, a mis dos hijas, y, por supuesto a las empresas constructoras”, resaltó el presidente de Terrapuerto de Terrapuerto, Jaime Veizaga.

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, destacó que Cochabamba reciba esta obra en su 216 aniversario.

“Cochabamba sí tiene que festejar, porque en realidad estamos hablando de megaobras importantes que van a lograr el desarrollo integral de nuestra querida Llajta. Este es uno de los proyectos más importante que ha sido bien difícil, como dice Jaime, por tantas vicisitudes y una oposición política tremente, porque aprobaron una ley y luego la abrogaron y luego trabajamos para demostrar que la alianza pública- privada funciona. Con los vecinos hemos logrado que este sueño se haga realidad”, subrayó el Alcalde.

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La megaobra será una de las más modernas del país, con una red de fibra óptica, una construcción de 20 mil metros cuadrados, capacidad para más de 100 empresas y conexión con el tren metropolitano en la zona de Albarrancho, al sur de la ciudad de Cochabamba.

La nueva terminal es el resultado de una apuesta empresarial y una inversión de al menos 30 millones de dólares de las empresas Frehube, Veirosas y Terrapuerto Bolivia. En tanto, la Alcaldía de Cercado realizó los accesos y un puente para llegar a la infraestructura con una inversión de Bs 36 millones y Bs 5 millones adicionales de Semapa para la construcción de emisarios para la planta de tratamiento.